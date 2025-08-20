聽新聞
新興債市大翻身！市值破新高 違約風險降至七年低

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
新興市場債券違約風險近期回到疫情前低點。 路透
新興市場債券違約風險近期回到疫情前低點。 路透

新興市場過去五年的債務困境終於落幕，此區的債市市值創下紀錄新高，倒債風險指標也降至新冠疫情前的低點。

彭博資訊報導，避免新興市場主權債倒債的信用違約交換（CDS）合約，跌至2018年五月來的最低點。新興市場債和美國公債的殖利率差距，也收窄至2018年2月來最低。

同時，彭博的新興市場美元綜合主權債指數（Bloomberg EM USD Aggregate Sovereign Index），市值達到歷來最高的1.11兆美元，自4月初來增加了1,010億美元；新興市場公司債也首次連三年表現優於美國同類債券，兩者利差縮小至118個基點，為2024年11月來最小。

新冠疫情引發的通膨和財政狀況吃緊，導致十多個新興市場經濟體倒債。但經濟和預算狀況增強、國際貨幣基金（IMF）等貸款機構出手相助，以及全球資本市場更具包容性，讓新興債市逐漸解除警報。

有些國家已進行債務重組（例如斯里蘭卡和迦納），其他國家則獲得現金挹注（包括埃及和巴基斯坦）。新興市場國家的平均通膨下滑至不到3%，遠低於過去十年的4.6%。雖然部分國家仍處於困境（像是玻利維亞和塞內加爾），但投資人表示，就連這些國家也都出現好轉跡象。

William Blair投資管理公司的投資組合經理人伍德表示：「新興市場過去五年經歷強大且獨特的情況考驗，這個過程已經過去，投資人未來幾年將持續享有強勁報酬、（債務）重組風險也處於低檔。」

疫情 債務 債市 新興市場

