餐費漲不停+飲食習慣改變 近五成美國外食族選擇兒童餐

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
經濟實惠的兒童餐，正成為美國大人的外食新選擇。美聯社
售價便宜的兒童餐，正成為美國成人外食族的新選擇；除了經濟實惠、份量也更沒負擔，美國麥當勞趕上此一趨勢，推出成人版的「快樂兒童餐」。

餐飲電子支付業者Lightspeed Commerce一項最新調查顯示，44%的美國外食族表示，曾在餐廳點兒童餐。市調公司Circana數據也顯示，自2019-2025年，成人的兒童餐訂單增長了30%。

兒童餐一般比標準菜單便宜上數美元，是省錢之選。速食店的兒童餐定價在4-6美元之間，在能內用的餐廳裡，價格則約為6-9美元。35歲的亞特蘭大居民霍拉委（Maleeka Hollaway）說：「（兒童餐）經濟實惠，又能供人飽餐一頓。」

專家強調，飲食習慣改變，亦是原因之一。許多美國人服用會抑制胃口的GLP-1減重藥，自然會想吃少一點。但會這麼做的人，不只有服藥減重者，36歲的麥哲爾（Chauniqua Major）表示，她選擇兒童餐，原因僅是偏愛份量更無負擔的選擇，「我在找些吃的，而不是大餐。」

專家也說，外食費用增加，明顯對此趨勢造成影響，最新消費者物價指數（CPI）顯示，「外食」價格在過去12個月增長3.8%，高於2.7%的整體通膨率。

搭上這股浪潮，美國麥當勞正販售被稱作「成人版快樂兒童餐」的套餐「McDonaldland Meal」，組合內包含一份四盎司牛肉起司堡或10塊麥克雞塊，以及薯條與奶昔，還附上玩具。

追蹤行銷表現的InMarket公司策略長佩納（Michael Della Penna）說：「我們看見愈來愈多成年人，擁抱這股帶來懷舊感覺的浪潮；他們正在關稅、通膨與經濟不穩之中，與日常生活的壓力搏鬥。」

美國 通膨 物價 省錢 外食族 消費者 麥當勞 飲食習慣

