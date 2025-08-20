印尼進口冷凍蝦恐遭放射性污染 美國當局緊急召回
美國衛生當局今天下令召回一批自印尼進口、在零售巨頭沃爾瑪（Walmart）銷售，且可能遭放射性物質污染的冷凍蝦產品。
法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）在官方網站上公布，這批冷凍蝦是由印尼PT. BahariMakmur Sejati公司進口，並透過零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在美國13個州銷售。
FDA的公告指出，由於進口蝦產品檢測到放射性同位素銫-137（Cesium 137），因此下令召回。
FDA強調，這些蝦子檢測到的銫-137濃度極低，不會對消費者構成「急性危害」。
根據FDA的說法，這間印尼公司進口並在美國銷售的蝦產品並未檢測出放射性物質；但該公司的產品「似乎在不衛生的條件下製備、包裝或儲存，因此可能遭到銫-137污染，並構成安全隱憂」。
FDA指出，長期來看，即使是低劑量的銫暴露也會增加罹癌風險。
FDA已要求沃爾瑪全面召回這款蝦產品，並呼籲已購買該產品的消費者將其丟棄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言