印尼進口冷凍蝦恐遭放射性污染 美國當局緊急召回

美國衛生當局今天下令召回一批自印尼進口、在零售巨頭沃爾瑪（Walmart）銷售，且可能遭放射性物質污染的冷凍蝦產品。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）在官方網站上公布，這批冷凍蝦是由印尼PT. BahariMakmur Sejati公司進口，並透過零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在美國13個州銷售。

FDA的公告指出，由於進口蝦產品檢測到放射性同位素銫-137（Cesium 137），因此下令召回。

FDA強調，這些蝦子檢測到的銫-137濃度極低，不會對消費者構成「急性危害」。

根據FDA的說法，這間印尼公司進口並在美國銷售的蝦產品並未檢測出放射性物質；但該公司的產品「似乎在不衛生的條件下製備、包裝或儲存，因此可能遭到銫-137污染，並構成安全隱憂」。

FDA指出，長期來看，即使是低劑量的銫暴露也會增加罹癌風險。

FDA已要求沃爾瑪全面召回這款蝦產品，並呼籲已購買該產品的消費者將其丟棄。