日相與非洲多國領袖開會 放眼AI與關鍵礦產

中央社／ 東京20日綜合外電報導

東京非洲發展國際會議（TICAD）今天在日本橫濱市開幕，日相石破茂在會中表示，提升年輕族群與女性的能力是非洲成長的關鍵，並宣布將培育3萬名人工智慧（AI）領域人才。

日本放送協會（NHK）報導，TICAD是1993年起由日本政府主導召開的國際會議，目前每3年舉行一次，會議期間非洲各國領袖、國際機構與企業等相關人士齊聚一堂，廣泛討論與日本的經濟合作、開發援助，以及非洲面臨的課題。

第9屆TICAD今天下午開幕，並在本月22日閉幕，為期3天。

石破茂在開幕活動發表演說時提到非洲的開發，「將繼續了解對方，並與對方國家共同思考並制定解決方案。為了非洲發展，提供根植於當地的解決之道，至關重要」。他透露有意掌握各國需求，強化合作。

他接著說，在人口年齡中位數為19歲的非洲，提升年輕人與女性等族群的能力，以及確保就業機會，是推動成長的關鍵。為此，未來3年間，計劃在產業、保健醫療、教育等廣泛領域培養30萬名人才，並在AI領域培養3萬人。

石破茂也表示，將支持新創企業、推動生產力提升，並以官民合作的方式籌措15億美元資金。

石破茂也認為，加強區域連結是經濟成長不可或缺的要素，他並提出新的經濟圈構想「印度洋－非洲經濟圈倡議」，範圍從印度經過中東，延伸至非洲區域。

關於傳染病防治，他宣布有意在未來5年，提供最多5億5000萬美元的資金給「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI），這個聯盟也在推動發展中國家的疫苗普及率。

日本共同社引述消息人士披露這屆會議將通過「橫濱宣言」，記載強化重要礦物的穩定供應等內容，以及提到適當管理非洲各國的債務，以及「法治」的重要性，並提倡透過非洲內部撤除關稅與統一規定來推動自由貿易。

