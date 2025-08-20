因應產能過剩 韓十家石化業者同意重整營運 大砍4分之1輕油裂解產能

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全球過去十年持續擴張產能，尤其是全球最大石化市場中國大陸，導致供應過剩，南韓和全球石化業者利潤大幅下滑。路透
全球過去十年持續擴張產能，尤其是全球最大石化市場中國大陸，導致供應過剩，南韓和全球石化業者利潤大幅下滑。路透

南韓政府周三表示，十家石化業者已同意重整營運，包括大幅縮減輕油裂解產能。

南韓企劃財政部部長具潤哲發布新聞稿說，相關企業高層將共同簽署產業重整協議，屆時產業通商資源部長也將出席。

南韓產業通商資源部表示，十家公司同意每年削減輕油裂解產能270萬至370萬公噸。路透根據全韓1,470萬公噸的產能推算，相當於最多關閉25%的年產能。

新聞稿中指出，業者必須在年底前提交落實縮減產能的方案。

具潤哲說：「擺脫這場危機的關鍵很清楚，就是縮減產能並恢復基本競爭力。」

他說，石化業過去犯下錯誤，任由產能過剩，卻未能轉向生產高附加價值產品。他呼籲業者借鏡近年透過重組而改善財務狀況的南韓造船業。

具潤哲說，政府不會容忍「搭便車」的業者，光是指望政府伸援卻不努力推動重組。

南韓是全球名列前茅的輕油進口國，輕油經裂解後可生產塑膠所需的化學品，應用於汽車、電子、服裝和建築等產業。若南韓被迫縮減產能，也將影響全球石油市場。

產業通商資源部周三在新聞稿中表示，政府為這次重組設定三大目標：縮減過剩產能和設施、改善企業財務狀況，並將地方經濟和就業的衝擊降到最低。

全球過去十年持續擴張產能，尤其是全球最大石化市場中國大陸，導致供應過剩，南韓和全球石化業者利潤大幅下滑。這四年來需求也一直疲軟。

分析師預測，全球石化業利潤要到2027年之後才可能回升。

