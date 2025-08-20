FT：全球市場正進入「財政掛帥新時代」央行終得向高負債低頭

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）和白宮之間公開對峙引人側目，但其他央行受制於政府支出所帶動的全球長期舉債成本高漲，也同樣被迫調整政策，以壓抑殖利率漲勢。路透

英國金融時報警告，各主要經濟體正進入一個新的「財政掛帥」時期，央行面臨越來越大的壓力，必須刻意維持低利率來抵銷政府創紀錄舉債所帶來的成本。

美國就是最明顯的例子，總統川普已敦促Fed大幅降息，以節省數十億美元的債務利息支出。

金融時報引述經濟學家和投資人指出，英國和日本在內大國龐大的政府債務和不斷攀升的舉債成本，也正在迫使這些國家的央行透過其他手段放鬆貨幣政策，例如放慢縮減資產負債表的步調。

哈佛大學教授、前IMF首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，政府債務再加成本增加，「正為全球各國政府帶來龐大的政治誘因，去向央行施壓要求降息」。

羅格夫說：「我們已經進入一個財政掛帥的新時代。」

在美國，分析師指出，目前主要由央行主導的短期利率，和市場主導的長期利率成本之間呈現落差，多少反映出市場憂心貨幣政策將維持比抑制通膨所需更寬鬆的狀態。

美國2年期和30年期公債殖利率利差擴大至2022年初以來最大差距，反映市場預期短債殖利率因降息預期而走低。

在英國，長期舉債成本更高，30年期公債殖利率高達5.6%，逼近25年多來高點；相較之下，美國30年期公債殖利率約為4.9%。

英國皇家倫敦資產管理公司多元資產投資主管格里坦（Trevor Greetham）指出，白宮顧問米倫（Stephen Miran）暫代Fed理事，預料將推動降息，這顯示「美國財政掛帥的風險正在升高」。

即使是以財政平衡著稱的德國，30年期舉債成本也已升至3%以上，創下2011年以來新高，主要因應政府計劃擴大舉債，用於振興基礎建設並增加國防開支。

