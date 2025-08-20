聽新聞
0:00 / 0:00
美財長押注穩定幣成美債新買盤 傾向增發短債
英國金融時報引述知情人士報導，美國財政部長貝森特向華爾街釋放訊號，他預期穩定幣（stablecoins）能成為美國公債的重要買家。隨著美國債務飆升、投資人憂心公共財政惡化，貝森特近期與Tether、Circle等主要穩定幣發行商接觸，並將相關討論納入財政部的發債決策，未來幾季將擴大短期票據發行。
貝森特寄望穩定幣支撐美債買盤，這也凸顯出白宮想將加密貨幣納入美國金融體系核心。
摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）指出，貝森特和財政部「絕對認為穩定幣將成為美債新買盤來源」，因此傾向增發短債。
財政部則回應，發債規劃將持續參考各方意見，包括投資人、主要交易商和財政部借款諮詢委員會。
穩定幣被視為連結傳統金融與數位資產的重要橋梁，通常力求維持1美元交易價。發行商會透過高品質短債組合來維持掛鉤機制。
穩定幣市值目前大約2,500億美元，雖遠小於29兆美元的美債市場。但貝森特預測未來的規模可成長至2兆美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言