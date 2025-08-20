快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長押注穩定幣成美債新買盤 傾向增發短債

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

英國金融時報引述知情人士報導，美國財政部長貝森特向華爾街釋放訊號，他預期穩定幣（stablecoins）能成為美國公債的重要買家。隨著美國債務飆升、投資人憂心公共財政惡化，貝森特近期與Tether、Circle等主要穩定幣發行商接觸，並將相關討論納入財政部的發債決策，未來幾季將擴大短期票據發行。

貝森特寄望穩定幣支撐美債買盤，這也凸顯出白宮想將加密貨幣納入美國金融體系核心。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）指出，貝森特和財政部「絕對認為穩定幣將成為美債新買盤來源」，因此傾向增發短債。

財政部則回應，發債規劃將持續參考各方意見，包括投資人、主要交易商和財政部借款諮詢委員會。

穩定幣被視為連結傳統金融與數位資產的重要橋梁，通常力求維持1美元交易價。發行商會透過高品質短債組合來維持掛鉤機制。

穩定幣市值目前大約2,500億美元，雖遠小於29兆美元的美債市場。但貝森特預測未來的規模可成長至2兆美元。 

財政 穩定幣 貝森特

延伸閱讀

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

連續減持美債後 中國6月罕見增持 總額列全球第3

搬中性利率當擋箭牌…貝森特否認籲Fed降息1.5個百分點 但說可先降1碼

有別於日韓標準？ 貝森特：沒要求中加碼投資美

相關新聞

英特爾裁員又縮減投資引發人才出走潮 三星等業者積極搶人

南韓媒體報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）陷入困境，正導致人才大量出走，促使三星電子等半導體業者積極搶人，尤其鎖定從...

美財長押注穩定幣成美債新買盤 傾向增發短債

英國金融時報引述知情人士報導，美國財政部長貝森特向華爾街釋放訊號，他預期穩定幣（stablecoins）能成為美國公債的...

馬斯克組黨計畫傳急踩煞車 但擋不住特斯拉股價跌勢

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車，希望先集中精力於旗下的特斯拉（Tesla）等...

風向變了？Fed金監副主席：Fed將改變對AI和加密貨幣的看法

美國聯準會（Fed）理事兼金融監理副主席鮑蔓（Michelle Bowman）表示，銀行和監管機關必須擁抱人工智慧（AI...

讓AI股嚇傻的MIT報告到底講了什麼？成功和失敗案例落差超嚴重

麻省理工學院（MIT）所屬的NANDA計畫最新發表的一份研究報告指出，儘管生成式AI被視為企業利器，但絕大多數用...

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

美國總統川普重返白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。