美財長押注穩定幣成美債新買盤 傾向增發短債

英國金融時報引述知情人士報導，美國財政部長貝森特向華爾街釋放訊號，他預期穩定幣（stablecoins）能成為美國公債的重要買家。隨著美國債務飆升、投資人憂心公共財政惡化，貝森特近期與Tether、Circle等主要穩定幣發行商接觸，並將相關討論納入財政部的發債決策，未來幾季將擴大短期票據發行。

貝森特寄望穩定幣支撐美債買盤，這也凸顯出白宮想將加密貨幣納入美國金融體系核心。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）指出，貝森特和財政部「絕對認為穩定幣將成為美債新買盤來源」，因此傾向增發短債。

財政部則回應，發債規劃將持續參考各方意見，包括投資人、主要交易商和財政部借款諮詢委員會。

穩定幣被視為連結傳統金融與數位資產的重要橋梁，通常力求維持1美元交易價。發行商會透過高品質短債組合來維持掛鉤機制。

穩定幣市值目前大約2,500億美元，雖遠小於29兆美元的美債市場。但貝森特預測未來的規模可成長至2兆美元。