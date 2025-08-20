馬斯克組黨計畫傳急踩煞車 但擋不住特斯拉股價跌勢

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車，希望先集中精力於旗下的特斯拉（Tesla）等事業，但卻依然擋不住特斯拉股價的跌勢，19日收盤下跌1.8%後，盤後續挫1%。

美國媒體披露，7月初宣布將組建「美國黨」的馬斯克，已告知盟友他希望把注意力集中在旗下事業，也不願因組建一個可能吸走共和黨選民的第三政黨，導致他與有權勢共和黨人的關係疏遠。

馬斯克團隊還沒和支持組建新政黨的許多重要人物接觸，馬斯克及其核心圈也還沒和他的一些政治顧問討論過協助組黨事宜。不過，馬斯克還沒正式排除組黨的可能性，隨著美國期中選舉逼近，他也可能改變主意。

同時，在美國副總統范斯被認為是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的潛在接班人之際，馬斯克也持續維繫與范斯的關係，他還向身邊的人表示，他正考慮在范斯宣布加入2028年總統大選時，動用手上龐大財務資源的一部分，給予支持。

儘管馬斯克和美國總統川普的關係似乎已回穩，特斯拉股價依然低迷，過去五個交易日有四天下跌，今年來依然累計重挫18.5%，原因包括川普政府將在9月底結束電動車購車的租稅補貼，並逐漸結束乾淨能源補助，衝擊特斯拉的事業前景。

特斯拉的最新打擊，為加州北區聯邦地方法院法官琳恩（Rita F. Lin）19日認可兩樁針對特斯拉的集體訴訟；這些訴訟指控該公司對汽車自駕能力做出誤導陳述。集體訴訟可能大幅提高特斯拉敗訴時的補償成本。

特斯拉正試圖提振銷售，19日在中國大陸推出Model Y的六座長軸版本「Model Y L」，投資人認為有助帶動特斯拉展示間的客流量，但也懷疑能否在不影響其他Model Y版本銷售的情況下，提高交車量。