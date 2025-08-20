快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

馬斯克組黨計畫傳急踩煞車 但擋不住特斯拉股價跌勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車。路透
全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車。路透

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車，希望先集中精力於旗下的特斯拉（Tesla）等事業，但卻依然擋不住特斯拉股價的跌勢，19日收盤下跌1.8%後，盤後續挫1%。

美國媒體披露，7月初宣布將組建「美國黨」的馬斯克，已告知盟友他希望把注意力集中在旗下事業，也不願因組建一個可能吸走共和黨選民的第三政黨，導致他與有權勢共和黨人的關係疏遠。

馬斯克團隊還沒和支持組建新政黨的許多重要人物接觸，馬斯克及其核心圈也還沒和他的一些政治顧問討論過協助組黨事宜。不過，馬斯克還沒正式排除組黨的可能性，隨著美國期中選舉逼近，他也可能改變主意。

同時，在美國副總統范斯被認為是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的潛在接班人之際，馬斯克也持續維繫與范斯的關係，他還向身邊的人表示，他正考慮在范斯宣布加入2028年總統大選時，動用手上龐大財務資源的一部分，給予支持。

儘管馬斯克和美國總統川普的關係似乎已回穩，特斯拉股價依然低迷，過去五個交易日有四天下跌，今年來依然累計重挫18.5%，原因包括川普政府將在9月底結束電動車購車的租稅補貼，並逐漸結束乾淨能源補助，衝擊特斯拉的事業前景。

特斯拉的最新打擊，為加州北區聯邦地方法院法官琳恩（Rita F. Lin）19日認可兩樁針對特斯拉的集體訴訟；這些訴訟指控該公司對汽車自駕能力做出誤導陳述。集體訴訟可能大幅提高特斯拉敗訴時的補償成本。

特斯拉正試圖提振銷售，19日在中國大陸推出Model Y的六座長軸版本「Model Y L」，投資人認為有助帶動特斯拉展示間的客流量，但也懷疑能否在不影響其他Model Y版本銷售的情況下，提高交車量。

馬斯克 特斯拉 美國黨

延伸閱讀

預計9月交車！特斯拉6人座Model Y L中國上市、售價約台幣142萬元起

馬斯克在美聯邦法院連續受挫 2官司獲批集體訴訟類別認證

xAI共同創辦人另起爐灶　馬斯克陷入高層出走危機

為何被停權？聊天機器人Grok解釋自相矛盾 批老闆馬斯克審查言論

相關新聞

馬斯克組黨計畫傳急踩煞車 但擋不住特斯拉股價跌勢

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車，希望先集中精力於旗下的特斯拉（Tesla）等...

風向變了？Fed金監副主席：Fed將改變對AI和加密貨幣的看法

美國聯準會（Fed）理事兼金融監理副主席鮑蔓（Michelle Bowman）表示，銀行和監管機關必須擁抱人工智慧（AI...

讓AI股嚇傻的MIT報告到底講了什麼？成功和失敗案例落差超嚴重

麻省理工學院（MIT）所屬的NANDA計畫最新發表的一份研究報告指出，儘管生成式AI被視為企業利器，但絕大多數用...

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

美國總統川普重返白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

澳央行總部翻修費用暴增至5倍 但免遭美聯準會鮑爾受到的抨擊

澳洲央行位於雪梨的總部正在翻修，原本預估費用2.6億澳幣，但因為意外發現建築中廣泛分布石綿，這棟22層高的大樓幾近於全面...

【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。