風向變了？Fed金監副主席：Fed將改變對AI和加密貨幣的看法

美國聯準會（Fed）理事兼金融監理副主席鮑蔓（Michelle Bowman）表示，銀行和監管機關必須擁抱人工智慧（AI）與加密貨幣等新科技所帶來的好處，著重興利甚於防弊，否則可能弱化自身的經濟角色。同時，全球主要金融遊說團體也呼籲監管當局，暫停實施預定明年生肖、規範銀行業加密貨幣交易的嚴格新標準，並且予以改革。

鮑蔓在為懷俄明州區塊鏈論壇準備的講稿表示，「改變正在到來」，在理想情況下，監管機關將允許新用途「以嘉惠銀行體系的方式蓬勃發展」，「如果我們不採取這種途徑，我們就可能有可能會弱化銀行體系與消費者、企業及整體經濟之間的連結」。

她呼籲業界應協助監管機構，更加理解區塊鏈和數位資產，並且探索以新科技處理詐欺等問題的潛力。她也說，她將尋求限制與聲譽風險相關的監管審查，暗示可能制定新規。

鮑蔓說，「我也想鼓勵業界積極與監管機關互動，幫助我們理解區塊鏈及其解決其他問題的潛力」，「我致力於改變我們對於採用和整合技術、以及新產品和服務的文化和態度」。

此外，國際金融協會（IIF）、國際互換與衍生品協會（ISDA）、全球區塊鏈商業委員會（GBBC）、美國的銀行政策協會（BPI）以及美歐亞的地區市場協會等遊說團體，19日聯名致函巴塞爾銀行監理委員會（BCBS），呼籲決策當局應該針對分類帳技術的用途「尋求更新資訊」，並對預定2026年生效的新標準，進行「任何適當的重新設計與校正」。

在2022年加密貨幣引發市場動盪後，BCBS針對銀行業管理並揭露加密貨幣資產曝險的一套標準達成共識，對持有加密貨幣的銀行業者要求高昂的附加資本，但之後市場環境已大幅改變，加密貨幣日益成為金融主流，美國總統川普採取更有利加密貨幣的政策，讓銀行業者更容易從事加密貨幣相關活動，摩根大通的全球大銀行正進軍加密貨幣領域，包括託管、促成交易及發行穩定幣。