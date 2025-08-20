快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普按彭博億萬富豪指數統計的淨值約64億美元。美聯社
川普按彭博億萬富豪指數統計的淨值約64億美元。美聯社

美國總統川普重返白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

白宮周二公布川普今年到8月初為止的投資動向，他共做了690筆交易，總額至少達1億370萬美元，第一筆交易就發生在他宣誓就職的隔天。

除了購買地方政府、學校董事會、機場管理局和天然氣區發行的市政債外，川普2月10日還分別買進至少50萬美元的高通（Qualcomm）、家得寶（Home Depot）和T-Mobile US公司債；同月，又買進至少25萬美元的臉書母公司Meta的公司債。

凡聯邦民選官員和任命官員涉及的交易都必須申報，但僅需揭露股票、債券、商品期貨及其他證券的交易區間，並未列出精確金額或價格。川普並未申報任何出售紀錄。

川普按彭博億萬富豪指數統計的淨值約64億美元，這些投資證明他在任內仍持續累積財富。與前任總統不同，川普並未撤資或將資產交由獨立監管的保密信託（blind trust），而是由兩名兒子管理龐大的商業帝國，業務範圍與總統政策仍多所交集。

川普先前申報2024年財務揭露文件中，列出他在個人投資帳戶持有的數百筆債券，這些帳戶跟他的企業帝國是分開的。川普旗下的企業集團涵蓋佛州海湖莊園、川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）持股，以及近期為他財富增加至少6.2億美元的加密幣事業。

依照美國聯邦道德規範，總統不必須撤資可能產生利益衝突的資產，但歷任總統多數選擇這麼做。川普則是自1978年此法通過以來，第一位未遵循此慣例的總統。

川普 美國 財富

延伸閱讀

川普打擊華府犯罪 6州共派上千國民兵支援

川普上任美媒變動 自由派MSNBC新聞頻道更名

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

相關新聞

馬斯克組黨計畫傳急踩煞車 但擋不住特斯拉股價跌勢

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國組建新政黨的計畫，據傳已急踩煞車，希望先集中精力於旗下的特斯拉（Tesla）等...

風向變了？Fed金監副主席：Fed將改變對AI和加密貨幣的看法

美國聯準會（Fed）理事兼金融監理副主席鮑蔓（Michelle Bowman）表示，銀行和監管機關必須擁抱人工智慧（AI...

讓AI股嚇傻的MIT報告到底講了什麼？成功和失敗案例落差超嚴重

麻省理工學院（MIT）所屬的NANDA計畫最新發表的一份研究報告指出，儘管生成式AI被視為企業利器，但絕大多數用...

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

美國總統川普重返白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

澳央行總部翻修費用暴增至5倍 但免遭美聯準會鮑爾受到的抨擊

澳洲央行位於雪梨的總部正在翻修，原本預估費用2.6億澳幣，但因為意外發現建築中廣泛分布石綿，這棟22層高的大樓幾近於全面...

【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。