澳央行總部翻修費用暴增至5倍 但免遭美聯準會鮑爾受到的抨擊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲央行總部大樓檔案照。美聯社
澳洲央行位於雪梨的總部正在翻修，原本預估費用2.6億澳幣，但因為意外發現建築中廣泛分布石綿，這棟22層高的大樓幾近於全面重建，成本暴增至約12億澳幣（7.74億美元），創下澳洲辦公室翻修紀錄。工程完工時間也將延後至2031年中，比總裁布拉克七年任期屆滿還晚了近一年。

成本效益分析顯示，雖然預算大幅超支，但繼續翻修仍是對央行而言最經濟的選擇。董事會本周稍早開會時已暫時批准繼續執行翻修計畫，但安排在2027年石綿全面清除完畢後，再重新評估一次。僅移除石綿的費用便占去總成本的一半左右。

美國聯準會總部的翻修工程同樣因預算超支引發關注，美國總統川普甚至考慮對聯準會主席鮑爾提告，並拿此案向鮑爾施壓降息。

相較之下，澳洲央行未受到類似抨擊。澳洲央自籌資金，但因盈餘須繳交政府，所以此事仍攸關納稅人利益。由於疫情期間的刺激計畫導致巨額虧損，澳洲央行近年已無力繳納股息。

