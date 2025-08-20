【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基礎，轉換為對包括英特爾、美光、三星，甚至台積電在內的大型晶片企業的股權。這項政策若落實，對全球供應鏈與台灣科技主權都將構成深遠衝擊。

首先，這是川普典型的「交易政治」。過去拜登政府將晶片法定位為戰略補貼，目標在於重建美國本土製造能量。然而在川普眼中，光是補助還不夠，必須轉化為有形的股權回報，才能向選民交代「政府不是白花錢」。換言之，這不僅是產業政策，更是民粹政治的操作。

其次，入股性質雖然強調「非表決權」，但象徵意義極大。當美國政府成為台積電亞利桑那廠的股東，等於部分把台積電「美國化」。長期而言，這可能弱化台灣作為晶片戰略中心的獨立性，讓外界質疑：台積電究竟是台灣的國家資產，還是逐漸被美國納入掌控的戰略資源？

第三，這個政策的矛頭並不只針對台積電。美國同樣計畫入股英特爾與美光，甚至韓國的三星。但台積電的特殊地位在於，它是全球最先進製程的唯一量產者。若美國政府握有股權，未來在科技戰與供應鏈重組的談判中，勢必更有立場要求台積電將先進技術優先留在美國。這將進一步壓縮台灣的產業自主空間。

最後，對台灣而言，這是一個警訊。過去我們習慣把台積電視為「護國神山」，寄望其技術優勢能成為地緣政治的保護傘。然而當美國透過股權滲透逐步將台積電綁入國家戰略，台灣應思考：這仍是保護傘，還是逐步被納入大國博弈的籌碼？