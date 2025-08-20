快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

聯合報／ 聯合報／編譯張佑生
台積電護國神山的地位恐遭川普以晶片法削弱。路透
台積電護國神山的地位恐遭川普以晶片法削弱。路透

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基礎，轉換為對包括英特爾、美光、三星，甚至台積電在內的大型晶片企業的股權。這項政策若落實，對全球供應鏈與台灣科技主權都將構成深遠衝擊。

首先，這是川普典型的「交易政治」。過去拜登政府將晶片法定位為戰略補貼，目標在於重建美國本土製造能量。然而在川普眼中，光是補助還不夠，必須轉化為有形的股權回報，才能向選民交代「政府不是白花錢」。換言之，這不僅是產業政策，更是民粹政治的操作。

其次，入股性質雖然強調「非表決權」，但象徵意義極大。當美國政府成為台積電亞利桑那廠的股東，等於部分把台積電「美國化」。長期而言，這可能弱化台灣作為晶片戰略中心的獨立性，讓外界質疑：台積電究竟是台灣的國家資產，還是逐漸被美國納入掌控的戰略資源？

第三，這個政策的矛頭並不只針對台積電。美國同樣計畫入股英特爾與美光，甚至韓國的三星。但台積電的特殊地位在於，它是全球最先進製程的唯一量產者。若美國政府握有股權，未來在科技戰與供應鏈重組的談判中，勢必更有立場要求台積電將先進技術優先留在美國。這將進一步壓縮台灣的產業自主空間。

最後，對台灣而言，這是一個警訊。過去我們習慣把台積電視為「護國神山」，寄望其技術優勢能成為地緣政治的保護傘。然而當美國透過股權滲透逐步將台積電綁入國家戰略，台灣應思考：這仍是保護傘，還是逐步被納入大國博弈的籌碼？

川普 美國 台積電

延伸閱讀

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

相關新聞

【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基...

【重磅快評】核廢原地踏步 台電及經濟部想混水摸魚？

核三重啟公投五場意見說明會落幕，正方代表和碩董事長童子賢和反方代表綠委莊瑞雄的壓軸尤其精彩，台北市長蔣萬安順勢喊話賴清德...

【重磅快評】「童」言逆耳 賴總統偏愛小賴男孩？

台北市長蔣萬安昨天推薦，賴清德總統應延攬和碩董事長童子賢組閣。總統府和行政院卻同時送上大檸檬，總統府發言人郭雅慧回酸，蔣...

【重磅快評】喪權辱國備忘錄是賴送日本「終戰80年」大禮？

日本讀賣新聞報導，為了因應「台灣有事」，日本與台灣去年12月18日簽訂了合作備忘錄。基於此備忘錄，日本接受台灣方面提供欲...

【重磅快評】政府施政進階到捨本逐末？

「捨本逐末」不是負面評價用詞嗎？其實未必是，如果施政能把前端、前瞻一一到位，接下來再做收尾，才能談是畫下完美句點；現階段...

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

藍營今天揭露《零日攻擊》導演羅景壬團隊過去3年拿就安基金2872萬元，審計部質疑與就安基金目的不符，藍營呼籲檢調徹查；勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。