英特爾股價漲 被嫌「貴得離譜」！分析師揭反彈可能隨時瓦解

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾股價本月強勢反彈，本益比飆至網路泡沫以來新高，分析師嫌「貴得離譜」。路透
英特爾股價本月強勢反彈，本益比飆至網路泡沫以來新高，分析師嫌「貴得離譜」。路透

經歷數月低迷後，英特爾股價本月強勢反彈，不過，這波漲勢有可能隨時瓦解。雖有美國政府可能入股、軟銀斥資20億美元投資的利多加持，卻伴隨本益比飆至網路泡沫以來新高的副作用。分析師警告，若缺乏穩定客戶與實質競爭力，股價反彈難以為繼。

英特爾股價本月暴漲28%，市值增加約240億美元，預估本益比飆至53倍，創2002年初以來新高。

鳳凰金融服務公司首席市場分析師考夫曼（Wayne Kaufman）形容股價「貴得離譜」，投資人是在押注川普政府會強勢為英特爾爭取客戶，使其成為最終贏家。

彭博周一報導，川普政府正洽談收購英特爾10%股權。周二，商務部長盧特尼克接受CNBC採訪表示，英特爾應以股權換取《晶片法案》資金。同日，白宮發言人李維特聲稱，盧特尼克正在「敲定入股細節」以強化國安並重建本土供應鏈。

沒占便宜反吃虧

然而，部分分析師認為政府注資並非良策。

伯恩斯坦分析師斯拉斯岡（Stacy Rasgon）指出，晶片法案的資金本應無償獲取，如今卻要以股權換取，是條件變差了。以周二收盤價計算，英特爾10%股權價值約110億美元。

Wolfe Research分析師卡索（Chris Caso）更警告，若政府入股，英特爾難以削減低效投資，可能被迫推進資本效率低落的計畫。

Murphy & Sylvest財富管理公司的市場策略師諾特（Paul Nolte）也說，這是一條「踏上容易、脫身難的道路，最終衍生的問題將多於答案」。

問題不在資金

拉斯岡與卡索均強調，英特爾股價若要持續復甦，關鍵不在資金而在客戶訂單。英特爾位於俄亥俄州的晶圓廠計畫耗資280億美元，但「目前缺乏足夠的客戶來啟動並填滿產能」。

卡索主張由英特爾與台積電合作生產尖端晶片，此舉可望創造更高的投資報酬率，對股東與政府都更有利。

英特爾高估值的背後是獲利萎縮的現實。該公司過去四季虧損13億美元，未來四季調整後獲利雖預估回升至10億美元，但與2018至2021年間年獲利均逾200億美元仍相差甚遠。

分析師評級

投資人質疑，英特爾技術落後，光靠削減成本難以成長。華爾街僅不到8%分析師建議買入，近80%維持中性評級，平均目標價22美元，低於當前股價。

Laffer Tengler投資公司執行長滕格勒（Nancy Tengler）直言股價被高估，而且前景模糊導致「任何價位都缺乏吸引力」。

市場雖仍寄望執行長陳立武能扭轉局勢，但憂心英特爾恐放棄爭奪技術領導權。此外，他仍需推進前執行長基辛格所規劃、耗資巨大的晶圓代工業務擴張計畫。

Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity基金的首席投資組合經理史密特（Gerrit Smit）表示：「顯然還要好幾年才能真正穩健營運。前路漫長艱苦。」

