快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

川普政府找巧門入股台積電？晶片法補助恐變美國掌控晶片大廠新工具

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普企圖透過晶片法的補助，入股台積電等各晶片大廠。路透
川普企圖透過晶片法的補助，入股台積電等各晶片大廠。路透

路透20日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期《晶片與科學法案》（CHIPS Act）補助政策。接受該法案資金支持的主要晶片製造商，包括美國的英特爾美光，以及台灣的台積電和南韓的三星，都可能成為美國政府股東名單的一部分。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克正主導這項討論，財政部長貝森特也參與其中，目標是將拜登政府發放的數十億美元補助轉化為股權，讓美國政府在這些受補助企業中擁有一部分所有權。

其中，英特爾可能是首批「試點」案例。美方評估方案之一是以已批准的補助換取英特爾約10%的非表決股權。知情人士表示，這些股權不涉及經營決策權，主要意在為公司注入穩定資金，確保企業在戰略產業上的持續運作。

川普政府的立場與前任拜登政府有明顯不同。拜登時期的晶片法以提供直接補助為主，目的在於吸引外國晶片大廠赴美設廠，重建美國半導體製造基礎。然而，川普則批評單純補助「等於白送錢」，因此要求政府取得對應股權，強調這是「保護納稅人利益」的方式。

在此政策下，台積電位於美國亞利桑那的先進製程晶圓廠也可能被納入入股範圍。台積電原本是晶片法最大受益者之一，獲得超過60億美元的補助。若美國政府入股成真，這將意味台積電部分股權與利益將與美方直接綁定，引發外界對台灣科技主權的疑慮。

其他大廠同樣在名單之列。三星先前獲得約47億美元補助，而美光獲得超過60億美元。川普政府尚未決定最終規模與方式，但消息指出，這些補助將不再只是「無條件支出」，而將被視為政府投資的一部分。

貝森特對外表示，這項計畫不是為了干預企業管理，而是確保美國在國家安全和經濟上得到回報。他強調，入股方式能讓美國在全球晶片競爭中站穩腳步，並避免再度依賴中國或其他供應鏈風險。

分析人士指出，這項政策可能帶來深遠影響。一方面，對美國而言，入股晶片大廠有助於鎖定關鍵產業控制權；另一方面，對台積電與三星等非美國企業，則可能意味著部分主權與自主性被美國政府掌握。

目前，該計畫仍在討論階段，具體細節尚未公布。但路透指出，川普的思路明確：補助不只是補助，而是投資。這種新路徑若正式落實，將重塑全球半導體產業的政治與經濟版圖。

晶片 川普 三星 美光 英特爾 盧特尼克

延伸閱讀

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

相關新聞

澳央行總部翻修費用暴增至5倍 但免遭美聯準會鮑爾受到的抨擊

澳洲央行位於雪梨的總部正在翻修，原本預估費用2.6億澳幣，但因為意外發現建築中廣泛分布石綿，這棟22層高的大樓幾近於全面...

【即時短評】川普入股晶片大廠：台積電主權的隱形挑戰

川普政府最新的產業政策動作，表面上是財務操作，實質卻帶有濃厚的地緣政治意味。根據路透報導，美國政府正考慮以晶片法補助為基...

英特爾股價漲 被嫌「貴得離譜」！分析師揭反彈可能隨時瓦解

經歷數月低迷後，英特爾股價本月強勢反彈，不過，這波漲勢有可能隨時瓦解。雖有美國政府可能入股、軟銀斥資20億美元投資的利多...

川普政府找巧門入股台積電？晶片法補助恐變美國掌控晶片大廠新工具

路透20日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期《晶片與科學法案》（CHIPS Act）補助政策。...

比照英特爾 傳美商務部也考慮入股台積電等晶片業者換取補助

路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權。

白宮：商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節

白宮周二表示，有關美國政府持有英特爾（Intel）10%股權一案，美國商務部正在「敲定細節」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。