川普政府找巧門入股台積電？晶片法補助恐變美國掌控晶片大廠新工具

路透20日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期《晶片與科學法案》（CHIPS Act）補助政策。接受該法案資金支持的主要晶片製造商，包括美國的英特爾與美光，以及台灣的台積電和南韓的三星，都可能成為美國政府股東名單的一部分。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克正主導這項討論，財政部長貝森特也參與其中，目標是將拜登政府發放的數十億美元補助轉化為股權，讓美國政府在這些受補助企業中擁有一部分所有權。

其中，英特爾可能是首批「試點」案例。美方評估方案之一是以已批准的補助換取英特爾約10%的非表決股權。知情人士表示，這些股權不涉及經營決策權，主要意在為公司注入穩定資金，確保企業在戰略產業上的持續運作。

川普政府的立場與前任拜登政府有明顯不同。拜登時期的晶片法以提供直接補助為主，目的在於吸引外國晶片大廠赴美設廠，重建美國半導體製造基礎。然而，川普則批評單純補助「等於白送錢」，因此要求政府取得對應股權，強調這是「保護納稅人利益」的方式。

在此政策下，台積電位於美國亞利桑那的先進製程晶圓廠也可能被納入入股範圍。台積電原本是晶片法最大受益者之一，獲得超過60億美元的補助。若美國政府入股成真，這將意味台積電部分股權與利益將與美方直接綁定，引發外界對台灣科技主權的疑慮。

其他大廠同樣在名單之列。三星先前獲得約47億美元補助，而美光獲得超過60億美元。川普政府尚未決定最終規模與方式，但消息指出，這些補助將不再只是「無條件支出」，而將被視為政府投資的一部分。

貝森特對外表示，這項計畫不是為了干預企業管理，而是確保美國在國家安全和經濟上得到回報。他強調，入股方式能讓美國在全球晶片競爭中站穩腳步，並避免再度依賴中國或其他供應鏈風險。

分析人士指出，這項政策可能帶來深遠影響。一方面，對美國而言，入股晶片大廠有助於鎖定關鍵產業控制權；另一方面，對台積電與三星等非美國企業，則可能意味著部分主權與自主性被美國政府掌握。

目前，該計畫仍在討論階段，具體細節尚未公布。但路透指出，川普的思路明確：補助不只是補助，而是投資。這種新路徑若正式落實，將重塑全球半導體產業的政治與經濟版圖。