比照英特爾 傳美商務部也考慮入股台積電等晶片業者換取補助
路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權。
白宮官員和知情人士向路透透露，盧特尼克在英特爾以補助換取政府入股的計畫基礎上，正研議美方是否也能在其他受惠於《晶片法》的廠商中持股，包括美光、台積電（2330）和三星。大部分的補助資金目前尚未發放。
美國商務部去年底拍板，預計補助三星47.5億美元、美光62億美元、台積電66億美元，用於在美國生產半導體。
盧特尼克較早接受CNBC訪問時表示，美方不會干涉英特爾的營運。但任何這類投資都是前所未見的，象徵美國開啟官方影響大型企業的新時代。過去，美國只在經濟動盪和不確定時期入股企業，提供資金並建立市場信心。
類似的做法今年倒也出現過，川普同意日本製鐵收購美國鋼鐵，條件是美方獲得「黃金股」，確保未經總統同意，這些公司不得削減或延後承諾的投資、不得將產能或就業轉移出美國、也不得在一定時限前關閉或閒置工廠。
消息人士告訴路透，美國財政部長貝森特也參與晶片法的討論，但主導過程的仍是盧特尼克。商務部負責監督527億美元晶片法的撥款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言