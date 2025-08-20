比照英特爾 傳美商務部也考慮入股台積電等晶片業者換取補助

路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權。

白宮官員和知情人士向路透透露，盧特尼克在英特爾以補助換取政府入股的計畫基礎上，正研議美方是否也能在其他受惠於《晶片法》的廠商中持股，包括美光、台積電（2330）和三星。大部分的補助資金目前尚未發放。

美國商務部去年底拍板，預計補助三星47.5億美元、美光62億美元、台積電66億美元，用於在美國生產半導體。

盧特尼克較早接受CNBC訪問時表示，美方不會干涉英特爾的營運。但任何這類投資都是前所未見的，象徵美國開啟官方影響大型企業的新時代。過去，美國只在經濟動盪和不確定時期入股企業，提供資金並建立市場信心。

類似的做法今年倒也出現過，川普同意日本製鐵收購美國鋼鐵，條件是美方獲得「黃金股」，確保未經總統同意，這些公司不得削減或延後承諾的投資、不得將產能或就業轉移出美國、也不得在一定時限前關閉或閒置工廠。

消息人士告訴路透，美國財政部長貝森特也參與晶片法的討論，但主導過程的仍是盧特尼克。商務部負責監督527億美元晶片法的撥款。