白宮：商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）周二表示，美國總統川普的立場是要把美國的需要放在第一位，無論是從國安還是經濟角度來看都是如此。歐新社
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）周二表示，美國總統川普的立場是要把美國的需要放在第一位，無論是從國安還是經濟角度來看都是如此。歐新社

白宮周二表示，有關美國政府持有英特爾Intel）10%股權一案，美國商務部正在「敲定細節」。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）周二表示，美國商務部長盧特尼克正在協商這項非比尋常的安排。

李維特說：「至於這項政府入股10%的協議，商務部仍在持續推動。我知道盧特尼克部長正在處理並敲定細節，但總統的立場是要把美國的需要放在第一位，無論是從國安還是經濟角度來看都是如此。」

川普政府希望強化美國生產先進晶片的能力。英特爾的晶圓代工事業近年來虧損數十億美元，在發展最先進晶片方面始終難以和台積電（2330）競爭。

李維特說，政府可能持有英特爾股份是一個「前所未有的創新想法」，將能「確保美國一方面把攸關的供應鏈帶回本土，同時也能讓納稅人獲得實質回報」。

英特爾可望獲得總金額79億美元的直接製造補貼，用於支持在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和奧勒岡州的生產計畫。另有一項30億美元的國防部補貼計畫，同樣屬於晶片法的一部分，已於2024年初敲定，使英特爾的補貼總額達到約109億美元。這筆金額相當於該公司約10%的股權。

盧特尼克周二接受CNBC訪問時表示，美國「應該要能享受到交易帶來的回報……這正是川普的看法：『為什麼我們要給一家市值1,000億美元的公司這麼多錢？美國納稅人能得到什麼？』」

他說，這項英特爾10%的股權並不會賦予美國表決權或公司治理權。

盧特尼克強調，美國必須建立自有的晶片製造能力。他說：「我們不能依賴台灣，因為台灣距離我們有9,500英里，但離中國只有80英里。」

