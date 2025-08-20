神準分析師羅布納預料散戶大軍9月美股買氣暫歇

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）。Rubner Likedin
城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）指出，散戶投資人9月可能放慢買股票的火熱步調，但在接下來到今年底會再度發威。

城堡證券數據顯示，過去18周有16周散戶呈現買超，且連續16周淨買進股票選擇權，創下2020年以來第六長的多頭行情。

羅布納上個月即預測，美股多頭可望一路延續到美國勞工節（9月1日），接下來季節性因素可能讓秋季轉趨震盪。

羅布納周三發給客戶的報告中指出：「我認為這波買盤是結構性的，而非周期性的──反映的是消費者財務狀況和市場參與度，而不是曇花一現的潮流。」

不過，若參考歷史經驗，短期內這股熱度恐怕將減弱。城堡證券自2017年以來的數據顯示，散戶買盤在6月和7月強勁後，通常8月會趨緩，而9月往往是全年散戶參與度的低點。數據也顯示，散戶買盤通常會在第4季重啟。

羅布納的預測屢次受到關注。去年6月標普500指數屢創新高時，他就準確預言美股將在夏末回檔。今年2月19日正當標普500上一波創新高時，羅布納也發出看空訊號，當時他指出，散戶和機構投資人的買盤動能已開始降溫。

近年來，華爾街對散戶行為愈加關注，因為這群投資人不僅推動了所謂迷因股的漲勢，也帶動大盤表現。散戶持續逢低買進，更助標普500指數自4月的低潮回升至新高。

據城堡證券數據，上周五單日就有約7,100萬口選擇權成交，散戶選擇權交易活躍度達到過去12個月高達98的百分等級（PR），比平均水準高出34%。值得注意的是，儘管當天美股自歷史高點回落，且數據顯示消費者信心自4月以來首度下滑，散戶投資人依然偏多操作。

盈透證券（Interactive Brokers）數據顯示，以連續五天為區間的淨單來看，特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）和聯合健康（UnitedHealth）是散戶最熱門的標的。該公司首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，散戶買盤也集中在最近IPO的新股，包括CoreWeave、Circle Internet Group和Bullish。

城堡證券自2017年以來的數據顯示，散戶買盤在6月和7月強勁後，通常8月會趨緩，而9月往往是全年散戶參與度的低點。城堡證券
