美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場
美國科技股周二遭遇拋售，原因是市場對人工智慧（AI）投資過熱的疑慮升高，這種擔憂情緒衝擊華爾街一些最具投機性的公司。
科技股雲集的那斯達克綜合指數收跌1.4%，寫下8月1日以來最大單日跌幅。軟體集團Palantir重挫9.4%，晶片製造商安謀（Arm）大跌5%。相較下藍籌股指數標普500指數收跌0.7%。
英國金融時報報導，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院（MIT）一個研究單位在周一稍晚發布的一份報告。研究人員在報告中表示，對生成式AI的投資「95%的機構得到零回報」。但該技術正是過去幾個月推動美股一再創新高的主因之一。
一名與規模數十億美元美國科技基金關係密切的交易員表示：「這份報告嚇壞人了。」麻省理工學院的這份報告指出，「只有5%的AI試辦項目能帶來數百萬美元價值，絕大多數仍然停滯不前，沒有可衡量的損益影響。」。
OpenAI執行長奧特曼前幾天也曾經警告，AI泡沫可能正在形成。他坦言，投資人確實過於興奮，「一些投資人很恐怕會虧大錢，我並不想輕描淡寫。會有一段非理性繁榮期。但整體而言，AI對社會的價值將是巨大的」。
