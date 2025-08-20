快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

聽新聞
0:00 / 0:00

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國科技股周二遭遇拋售，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院的一份報告指出，對生成式AI的投資「95%的機構得到零回報」。路透
美國科技股周二遭遇拋售，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院的一份報告指出，對生成式AI的投資「95%的機構得到零回報」。路透

美國科技股周二遭遇拋售，原因是市場對人工智慧（AI）投資過熱的疑慮升高，這種擔憂情緒衝擊華爾街一些最具投機性的公司。

科技股雲集的那斯達克綜合指數收跌1.4%，寫下8月1日以來最大單日跌幅。軟體集團Palantir重挫9.4%，晶片製造商安謀（Arm）大跌5%。相較下藍籌股指數標普500指數收跌0.7%。

英國金融時報報導，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院（MIT）一個研究單位在周一稍晚發布的一份報告。研究人員在報告中表示，對生成式AI的投資「95%的機構得到零回報」。但該技術正是過去幾個月推動美股一再創新高的主因之一。

一名與規模數十億美元美國科技基金關係密切的交易員表示：「這份報告嚇壞人了。」麻省理工學院的這份報告指出，「只有5%的AI試辦項目能帶來數百萬美元價值，絕大多數仍然停滯不前，沒有可衡量的損益影響。」。

OpenAI執行長奧特曼前幾天也曾經警告，AI泡沫可能正在形成。他坦言，投資人確實過於興奮，「一些投資人很恐怕會虧大錢，我並不想輕描淡寫。會有一段非理性繁榮期。但整體而言，AI對社會的價值將是巨大的」。

指數 美國 OpenAI 科技股

延伸閱讀

孫正義展現半導體雄心

馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

相關新聞

美商務部長盧特尼克稱不能依賴台灣晶片 批評資金流向台積電

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時，批評資金流向台積電，「我們希望英特爾在美國取得成功」，並證實美方有意透過原...

輝達等科技股領跌 美股史指那指收低 家得寶推道指盤中觸新高

受輝達和科技股普遍下跌的拖累，史坦普500指數回落。

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

美國財政部長貝森特19日為美國開放出售H20晶片到中國大陸的政策做辯護，指這是不希望看到華為版的一帶一路，讓中國晶片建立...

馬斯克在美聯邦法院連續受挫 2官司獲批集體訴訟類別認證

新聞周刊19日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)在聯邦法院連續受挫，挨告兩件官司18日分別在加州、馬里蘭州被聯邦...

白宮：商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節

白宮周二表示，有關美國政府持有英特爾（Intel）10%股權一案，美國商務部正在「敲定細節」。

神準分析師羅布納預料散戶大軍9月美股買氣暫歇

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）指出，散戶投資人9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。