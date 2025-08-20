台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價急縮至18.3%
台積電ADR周二（19日）大跌3.6%，收在232.70美元，較台北交易溢價18.3%。
大型科技股遭到拋售之下，那斯達克綜合指數和標普500指數周二下跌，投資人轉而追捧今年一些表現欠佳的類股。
道瓊工業指數小漲 10.45 點，漲幅0.02%，報 44,922.27 點，標普500指數下跌 37.78 點，跌幅 0.6%，報 6,411.37 點，那斯達克綜合指數急跌314.82點，跌幅1.5%，報21,314.95點。
費城半導體指數大跌1.8%，輝達大跌3.5%，創4月21日來最大跌幅；超微跌5.4%。
台灣加權股價指數周二下跌129.02點收在24,353.50點。台積電（2330）漲0.4%收在1,185.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.00 -2.67 148.50 -0.34
中華電 CHT 137.88 +0.81 138.00 -0.08
台積電 TSM 1,401.41 -3.61 1,185.00 18.26
聯電 UMC 40.95 -0.15 41.05 -0.24
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
