台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價急縮至18.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（19日）大跌3.6%，收在232.70美元，較台北交易溢價18.3%。

大型科技股遭到拋售之下，那斯達克綜合指數標普500指數周二下跌，投資人轉而追捧今年一些表現欠佳的類股。

道瓊工業指數小漲 10.45 點，漲幅0.02%，報 44,922.27 點，標普500指數下跌 37.78 點，跌幅 0.6%，報 6,411.37 點，那斯達克綜合指數急跌314.82點，跌幅1.5%，報21,314.95點。

費城半導體指數大跌1.8%，輝達大跌3.5%，創4月21日來最大跌幅；超微跌5.4%。

台灣加權股價指數周二下跌129.02點收在24,353.50點。台積電（2330）漲0.4%收在1,185.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 148.00 -2.67 148.50 -0.34

中華電 CHT 137.88 +0.81 138.00 -0.08

台積電 TSM 1,401.41 -3.61 1,185.00 18.26

聯電 UMC 40.95 -0.15 41.05 -0.24

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

相關新聞

美商務部長盧特尼克稱不能依賴台灣晶片 批評資金流向台積電

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時，批評資金流向台積電，「我們希望英特爾在美國取得成功」，並證實美方有意透過原...

輝達等科技股領跌 美股史指那指收低 家得寶推道指盤中觸新高

受輝達和科技股普遍下跌的拖累，史坦普500指數回落。

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

美國財政部長貝森特19日為美國開放出售H20晶片到中國大陸的政策做辯護，指這是不希望看到華為版的一帶一路，讓中國晶片建立...

馬斯克在美聯邦法院連續受挫 2官司獲批集體訴訟類別認證

新聞周刊19日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)在聯邦法院連續受挫，挨告兩件官司18日分別在加州、馬里蘭州被聯邦...

白宮：商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節

白宮周二表示，有關美國政府持有英特爾（Intel）10%股權一案，美國商務部正在「敲定細節」。

神準分析師羅布納預料散戶大軍9月美股買氣暫歇

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）指出，散戶投資人9...

