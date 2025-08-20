投資人獲利了結 AI概念股重摔 美股靜待鮑爾周五談話

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股有些投資人對科技股獲利了結，轉進其他類股。路透

大型科技股遭到拋售之下，那斯達克綜合指數和標普500指數周二下跌，投資人轉而追捧今年一些表現欠佳的類股。

道瓊工業指數小漲 10.45 點，漲幅0.02%，報 44,922.27 點，標普500指數下跌 37.78 點，跌幅 0.6%，報 6,411.37 點，那斯達克綜合指數急跌314.82點，跌幅1.5%，報21,314.95點。

今年領漲的Palantir、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）表現墊底。房地產、公用事業和消費必需品股表現出色，可見投資人輪動至最能從利率下降中受益的股票。

費城半導體指數大跌1.8%，輝達大跌3.5%，創4月21日來最大跌幅；超微跌5.4%，台積電ADR大跌3.6%。

英特爾大漲7%，美國政府正在敲定持有該公司10%股份的交易細節。

投資人似對人工智慧（AI）相關股票心生疑慮，OpenAI 執行長奧特曼日前接受《The Verge》訪問時表示，AI股票正處於泡沫之中。

盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick表示，有些投資人對科技股獲利了結，轉進其他類股。「（這種趨勢）蔓延至更廣泛的市場，因為這些股票在主要指數中權重較大」。

本周沒有太多其他變數的情況下，所有人的目光都投向了鮑爾周五的講話。美國經濟對總統川普的關稅展現出人意料的韌性，但就業市場已經放緩，一些通膨指標正在小幅走高。在標普維持美國信用評級後，美國公債殖利率小幅走低。

衍生品交易員現在普遍預料聯準會（Fed）會在9月降息。但考慮到通膨問題，Fed主席鮑爾多次給投資人的降息熱情潑冷水。他將於周五在傑克森洞舉行的央行年會發表談話，有交易員押注這次情況會有所不同。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師Art Hogan說：「今天的類股輪動看起來像是押注不會那麼鷹派的鮑爾。他們希望他能出奇制勝，不讓人失望。」

Hogan說，低交易量和低流動性可能會加劇個股的波動，導致Palantir和輝達周二大跌。Palantir收盤大跌超過9%。

周二公布的新數據顯示，住房建築業優於預期，上月新屋開工數大幅增加。房地產類股上漲1.8%，成為標普500指數中表現最好的類股。

家得寶(Home Depot)周二公布財報後，大型零售商也受到提振。這家家居裝修零售商改變了對關稅的立場，稱現在可能會有小幅漲價。該公司因重申其年度業績展望，上漲3.2%，也提振了將於周三公布財報的競爭對手Lowe's的股價。Target也將於周三公布財報，沃爾瑪(Walmart)則在周四發布財報。

