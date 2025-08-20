聽新聞
川普：俄烏停戰兩周內解決 國際油價受壓抑 歐洲軍工股倒地

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會晤。（歐新社）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會晤。（歐新社）

美國總統川普舉行多場高層會談，力促俄烏兩國領袖舉行高峰會，以終結俄烏戰爭，表示將在未來「一到兩周」找到俄烏戰爭解決方案，相關消息壓抑國際油價，萊茵金屬等歐洲軍工股也不支倒地。

川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲多國領袖會談後，致電俄國總統普丁，呼籲普丁開始擬訂計畫，與澤倫斯基一對一會談；並說，倘若俄烏會談順利，將舉行美俄烏三國峰會。

川普19日告訴福斯新聞，俄烏領袖都必須展現彈性，他認為普丁會好好表現，若不如此，情況將相當艱難。但川普也坦承，情況仍不確定。他說：「我不覺得會有問題，老實說，我想普丁厭倦（戰事），他們都厭倦了，但誰也說不準」，「未來幾周將可知悉普丁的想法...他（也）有可能不想達成協議。」

目前俄烏會談時間與地點都尚未確定。德國總理梅爾茨說，可能在兩周內登場；法國總統馬克宏則暗示，三方會談可能在三周內舉行。歐洲官員透露，為獲得美國安全保證，烏克蘭承諾採購1,000億美元的美國軍武、由歐洲提供融資，並與美國達成價值500億美元協議，由美國與烏克蘭企業合作生產無人機。

川普與澤倫斯基18日在白宮會晤，氣氛明顯比2月友善。澤倫斯基刻意展現善意，帶來妻子給美國第一夫人梅蘭妮亞的信，並在開場白就連說四次「感謝」，還換上帶有領子的類軍裝，避免惹惱川普，川普團隊則全程安靜，未再出現先前的激烈場面。

川普說，美國可能「涉入」協助烏克蘭的自我防衛，但負擔主要由歐洲承擔，美國會為歐洲的安全保證提供「共同協調」，敲定安全保證這個核心關鍵議題。川普認為在推動三方峰會前，不必要求俄烏須先停火，「我們將在一到兩周後了解能不能解決這個問題」。

布蘭特原油19日一度重挫1%，跌破每桶66美元，但仍在過去兩周的區間盤整。倘若俄烏達成和平協議，可望減少俄國原油出口限制。值得注意的是，俄烏戰爭以來，莫斯科大致確保原油持續輸出。

美國貿易政策的衝擊、及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）調整產量，可能令原油供給過剩，導致今年來油價重挫10%以上。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

