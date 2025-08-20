美商務部長盧特尼克稱不能依賴台灣晶片 批評資金流向台積電

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時，批評資金流向台積電（2330），「我們希望英特爾在美國取得成功」，並證實美方有意透過原以晶片法案補助英特爾的資金，取得英特爾股權。

盧特尼克強調，美國不能依賴台灣製造晶片，且美國總統川普認為，拜登時期提供英特爾資金，因此應讓聯邦政府「獲得股權」。至於政府是否會因持有英特爾10%股份而介入公司治理，他則否認：「不，別想太多。我們只是把拜登時期的補助金，轉換成川普政府下的股權。這不是治理問題。」

盧特尼克說，在國安考量下，美國必須能在本土製造晶片，不能過度依賴台灣。就地理距離來看，台灣距離美國9,500英里，距離中國僅80英里，99%的先進晶片都集中在台灣，顯然不可行。

他補充，這也是美日、美韓協議的一部分，要建立足夠的基礎設施與產能，好讓美國有能力製造這些晶片。「如果英特爾能夠在美國生產晶片節點、推動本土製程，當然是好事，雖然不是絕對必要，但那會是非常有利的局面。」

談到外傳美國政府可能透過原以晶片法案補助英特爾的資金，取得英特爾股權盧特尼克證實：「是的。川普認為，美國應該獲得對等的利益。這正是川普的觀點：為什麼我們要把大筆資金給一家市值千億美元的公司？納稅人能得到什麼？川普的答案是：我們應該拿到股權。拜登政府已經承諾的資金會發放，但我們會要求換取股權，讓納稅人獲得回報，而不是單純把錢送出去。」

他強調，晶片法案原本就是對有錢企業的送禮。「我們對英特爾的態度是，把拜登原本打算白送的錢，轉換成美國人民的股權。是的，對英特爾而言比免費補助糟，但對納稅人來說更有利，這就是川普的思維。」

外界關注英特爾獲得大筆銀彈支援後，與台積電的競合關係發展。

業界觀察，英特爾為IDM廠，台積電仍具有不和客戶競爭的優勢。不過，軟銀戰略性入股英特爾也將有助於英特爾業務，英特爾是台積電重要客戶之一，客戶自身業務轉佳也有助委外訂單成長，並可減緩反壟斷的壓力。

業界也分析，從先進製程投資來看，軟銀投資英特爾20億美元仍杯水車薪，台積電一年資本支出已達預計400億美元且多數用於先進製程，後續關注英特爾資本支出是否谷底反彈。