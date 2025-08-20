開學季效應 美國當鋪生意興隆

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

開學季將至，美國許多家長迫於現金短絀，為子女買二手球鞋、筆電，有些人甚至趁行情大好時，將閒置抽屜的黃金首飾拿來賣，以至於當鋪生意興隆。但分析師表示，這可能是美國經濟轉惡的警訊。

CNN報導，今年美國民眾似乎比往年更早開始採購開學用品，因為擔心關稅推升物價，讓預算窘困的家庭轉向當鋪。底特律當鋪老闆戈德說：「現在經濟這個樣子，人們明白到美國各地的當鋪，可以省下很多錢。」

川普2.0關稅已導致一些開學必需品漲價。美國的衣鞋絕大多數從中國大陸、越南和柬埔寨進口，這些國家都面臨30%以上的關稅稅率。

到當鋪購買二手貨，可避免高關稅衝擊。美國當鋪（USA Pawn）指出，店內販售的商品98%都由先前的擁有者提供，自然免關稅。

然而，當鋪生意興隆，通常是經濟出問題的徵兆。通常當鋪生意愈好，美國民眾的生活壓力就愈嚴重。

戈德說：「你無法想像此刻經濟如何，除非你住在當鋪。在當鋪，不是收商品借錢給他們，就是商品以比別處低的價格賣給他們。」

