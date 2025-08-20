標普維持美國債信評等AA+不變 公債及匯率走勢淡定

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）19日表示，維持美國AA+等級的主權債信評等，而且長期信評展望也維持穩定，理由是川普政府獲得的關稅收入，有助於緩和減稅對美國財政健康的打擊。這項消息並未強力支持美國公債及美元匯率走勢。

標普全球在最新信評報告中指出，「由於有效關稅稅率上升，我們預期可觀的關稅收入將能抵消最近財政立法（即「大而美」租稅─支出法）對財政的不利影響」。

標普全球於2011年率三大信評機構之先，將美國信評從最頂級的AAA級降到AA+，穆迪（Ｍoody's）於今年5月成最後一家摘掉美國最高信評桂冠的機構。

圖／經濟日報提供

標普表示，對美國未來債信展望維持穩定，是因為預期財政赤字雖不會大幅改善，但未來幾年也不會持續惡化。

標普預估，未來三年內美國政府負債總額占國內生產毛額（GDP）比率將超過100%，但2025-28年的年度財政赤字占GDP比率平均值將降到6%，低於去年時的7.5%。

標普這項決定對川普而言是一條小小的好消息，等於為川普「關稅有助於改善國家財政」的主張背書。美國7月關稅收入進一步增加到280億美元，再創新高。美國財政部長貝森特之前表示，2025年關稅收入可能「遠超過GDP的1%」，比原先預估的3,000億美元更高。

分析師指出，這並不表示美國的財政健康程度有任何重大改變。信評機構的決定只具有象徵性意義，而且在時間上通常比市場認知還落後。

XA投資經理人伊戈表示，標普這份報告「對公債未帶來有力支持」，且如果美國消費轉向本國生產的產品，則關稅收入將會減少。

標普維持美國信評，對美債市場影響輕微；紐約市場19日早盤美國10年期及30年期公債殖利率都僅下降1基點，分別為4.32%及4.92%。美元匯率指數也小跌0.1%。