通膨衝擊修繕零售巨擘 家得寶上季財報 失色

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季獲利及營收雙雙低於預期，是十多年來首見。

然而，同店銷售卻從去年同期的萎縮3.3%轉為正成長，且全年展望維持不變，家得寶19日早盤開高走高，一度漲近5%。

家得寶19日公布，8月3日止的2025年度第2季期間，同店銷售成長1%，增幅小於分析師預期，但遠優於一年前的下滑3%；營收比一年前同期成長4.9%至452.8億美元，也低於分析師預估的453.6億美元；淨利微減0.2%至45.5億美元，經調整和稀釋後每股盈餘為4.68美元，也不如市場預估的每股4.71美元，這是家得寶2014年5月以來首度獲利與營收都低於市場預期，顯示在利率居高不下及通膨不確定性徘徊不去之際，消費者對花大錢裝修房舍等計畫退避三舍。

不過，家得寶維持全年展望不變，重申2025年度總營收將成長約2.8%，同店銷售成長1%左右。

財務長麥克菲爾（Richard McPhail）表示，該公司2025年度展望未將美國聯準會（Fed）可能降息納入考量。

隨著美國人為避免融資而延後購買新屋或翻修房屋，家得寶和其他同業銷售過去兩年持續降溫。

麥克菲爾補充說：「在利率居高不下和經濟持續充滿不確定性之際，工程較大的計畫持續擱置。客戶透露已擱置計畫，但未直接取消。」

