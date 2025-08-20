李在明會川普前夕 三星喊加碼德州晶圓廠75億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓總統李在明預定22日和美國總統川普會面，南韓媒體報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒市的晶圓廠園區，為李在明助陣。 美聯社
南韓總統李在明預定22日和美國總統川普會面，南韓媒體報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒市的晶圓廠園區，為李在明助陣，同時也準備因應特斯拉的165億美元晶片訂單、及美國的潛在半導體關稅。

李在明19日在啟程赴美前，與將隨行的南韓財閥領袖開會，涵蓋半導體、造船、汽車、國防、生技及能源等領域，與會者包括三星電子會長李在鎔、LG會長具光謨、SK會長崔泰源、大韓航空執行長趙源泰等。

南韓中央日報英文版報導，三星電子正在審視對泰勒晶圓廠的額外投資。該廠初期投資額為440億美元，包含兩座4奈米和2奈米製程的先進晶圓廠、一座研發中心及一座封裝設施，在三星電子未能取得大客戶訂單後，取消價值約70億美元的封裝產線，但韓聯社等媒體報導，三星電子可能調整該計畫，在擴大設備與材料投資的同時，恢復封裝產能。

目前泰勒晶圓廠仍在建設中，SK證券指出，首間無塵室預定11月完工，相關設備將在今年底前開始安裝，生產工具則將在明年初運抵。該廠今年的每月產能估算為3萬片晶圓，最終設計產出每月產能將達到15萬-20萬片。

川普已警告，未在美國生產的半導體，可能面臨200%-300%的進口關稅，但他也曾說，會豁免已承諾在美國生產的企業。

三星電子則低調回應立即調整泰勒晶圓廠計畫的消息，「泰勒廠依計畫進行」，「我們預期將在2026年底前開始量產」。

美國 南韓 半導體

