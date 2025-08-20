輝達打造銷陸新晶片B30A 採用Blackwell架構

消息傳出，輝達為中國大陸研發新的人工智慧（AI）晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一半，最快下個月送交陸廠測試。

路透報導，兩名知情人士說，輝達正為中國開發新的AI晶片，名稱暫定為B30A，採取最新Blackwell架構，效能更勝當前獲准輸陸的H20晶片；H20採較舊的Hopper架構。

據了解，B30A採單晶片（single-die）設計，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一半；B300則用更先進的雙晶片設計。單晶片設計是指積體電路的主要元件，都在同一連續矽晶片上，而非分散在多個裸晶上。

另一方面，B30A與H20相同，都有高頻寬記憶體，處理器之間具備輝達的資料快速傳輸技術NVLink。據悉新晶片規格尚未完全底定，輝達希望最快9月，送樣給中國客戶測試。

美國總統川普上周表示，輝達更先進晶片有望銷往中國。但消息人士說，華府極為擔憂中方取得過多美國AI科技，相關晶片能否取得美國監管許可，仍在未定之天。輝達上一年度營收有13%來自中國，中方能取得多少先進AI晶片，是美中貿易緊張的最大衝突點之一。

輝達在聲明中表示：「已對各種產品進行評估，以便作好準備，在政府允許範圍內競爭。」

摩根士丹利、Cantor Fitzgerald、瑞穗等多家投資銀行，都上調對輝達的股票預測。多位分析師認為，隨著新一代Blackwell架構的推進，以及支持AI運算能力的需求激增，輝達上季的營收與獲利有望優於預期。

FactSet的數據顯示，市場普遍預估輝達上季營收會達到458億美元，每股純益1美元。輝達今年股價至今已上漲逾30%，但市場對其表現的期待仍在升高。

摩根士丹利分析師摩爾在報告中指出，推理需求上升，「拿到足夠產能變得更加困難，這對輝達營收成長的持續性來說，是個非常積極的訊號」，尤其是在Blackwell晶片大量出貨的背景下。他將輝達的目標價從200美元調升至206美元。