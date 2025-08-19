快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

美商務部長批拜登送錢給台積電 川普盼「用錢換股權」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）和商務部長盧特尼克（右）3月3日在白宮宣布台積電在美投資事宜。路透
對美國川普政府收購英特爾10%股份的討論，美國商務部長盧特尼克19日向美媒CNBC說，政府投資大公司時應「用錢換股權」。他還說，可能獲得的股份，不會賦予美國政府對公司的治理權或投票權。

先前彭博引述白宮官員等知情人士報導，川普政府正討論收購英特爾10%股份，方式是用「晶片法」的部分或全部補助金轉換為股權。

盧特尼克則抨擊拜登政府的「晶片法」揮霍對企業的補助，質疑美國為何要提供台積電資金以讓其到美國設廠，「我們希望英特爾在美國成功」。

盧特尼克說，「拜登政府確實是免費給英特爾錢，免費給台積電錢」，川普的主張則是，「我們想用錢換股權。若我們要給你錢，我們想讓美國納稅人得到該行動的一部分」。

盧特尼克強調，美國可在境內生產藥品和半導體來保護美國，美國需要有基礎設施來幫助維護國家安全，對美國的投資是為了美國經濟和國安，川普希望確保美國納稅人從投資獲得良好回報。

