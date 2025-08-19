川普打壓綠能竟扯AI榮景後腿？克魯曼：美短期有經濟衰退之虞

提及人工智慧（AI），有關AI是不是泡沫的辯論由來已久，相關概念股至今依然漲勢凌厲。但諾貝爾經濟學家克魯曼警告，AI帶來經濟「短期」衰退的風險已升高，眾人卻渾然不覺。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼強調，AI可能帶來「短期」而非「長期」風險，不是指AI取代人力推升失業，他擔心的是，當前AI驅動的投資熱潮一旦難以為繼，衰退將接踵而至。

1999年電信榮景vs.2025年AI榮景

克魯曼解釋，他和眾多觀察家都認為，今日AI榮景近似1990年代末的電信榮景。當年，電信公司砸重金鋪設光纖網路，事後證明投資過度。一如昔日，新科技前途無可限量，激勵企業大舉投資，這股熱忱不論今昔都合情合理。

1999年湧現的電信技術投資熱潮，最後實現了業者承諾：今天入住的旅館再簡陋，也提供像樣的wifi連線，觀賞電影流暢無阻。

問題是，這是網路技術發展多年後才能收割的經濟果實，但技術改良其實不夠快，沒能阻止期間電信投資泡沫爆裂。2000年至2003年，電信設備投資急遽下滑，導致一波衰退，失業率也長期居高不下。

鏡頭快轉到現在。美國最近經濟成長減緩，2025上半年以年率計的成長率僅1.2%，而且主要靠AI相關投資支撐，成長率才得以持續高於「停滯速度」--成長慢得使經濟疲態自我強化。

經濟分析局（BEA）的數據顯示，2024年第4季到2025年第2季，資訊處理設備的投資，貢獻了美國逾半數的實質國內生產毛額（GDP）成長，比占經濟產值70%的個人消費支出貢獻還可觀！這些設備基本上指的是資料中心。

由此可見，美國經濟至今未陷入衰退，其實只靠AI榮景一手撐起。這令人不由得憂心，AI投資熱會不會戛然而止、何時告終，榮景驟停又會如何？

克魯曼說，目前為止，AI投資熱潮還宛如1999年電信投資盛況。但同樣的隱憂已浮現：AI投資能否迅速產生龐大獲利，快到足以合理化今日投入的巨額資本支出？

供電不足恐導致AI投資急踩煞車

克魯曼指出，即使企業願意持續大手筆投資AI，仍面臨一個現實難題：電力吃緊。

眾所周知，AI資料中心用電量極大，但美國的發電容量可能不敷所需。問題還不止於此，川普2.0的能源政策也在掣肘，加劇電力供需錯配的問題。這將對整體經濟造成威脅。

問題可從下列數據一覽無遺：

數據1.美國能源部估計，資料中心消耗2023年全美4.4%的發電量，估計這個比率到2028年可能升到12%。這顯示AI資料中心用電需求將有增而無減。

數據2.標普全球（S&P Global）的數據顯示，2024年1至8月，美國新增發電容量中，近90%來自於太陽能和風力發電。這顯示美國近年發電容量提升，愈來愈倚賴可再生能源的成長。

數據3.根據聯準會經濟數據庫（FRED）引用的勞工統計局（BLS）數據，過去六個月，美國零售電價以年率計已上漲9%，是同時期整體消費者物價漲幅的四倍。

維持當前AI榮景 遭遇兩大障礙

克魯曼解釋，上述數據暴露出要維持目前AI榮景不輟，面臨兩大障礙。

首先，美國發電量成長愈來愈仰賴可再生能源發電（參照數據2），但川普政府卻盡其所能打壓綠能，不僅取消拜登政府推行的許多綠能補貼，還積極攔阻對AI成長至關重要的太陽能和風電計畫。

其次，即使電力公司突破川普反綠能障礙，額外創造發電容量，那些投資支出該由誰埋單？由於美國公用事業受嚴格監管，答案是：為供應資料中心需求而增加發電容量，其成本正轉嫁給一般消費大眾（參見數據3）。

上周，全美最大電網PJM互聯電網的監督者宣告，必須終止這種由消費大眾支付更高電價來補貼AI發展的做法，並建議「要求大型資料中心自帶發電量」。

馬斯克xAI實例凸顯的棘手難題

富豪馬斯克的xAI公司已經著手這麼做了，結果卻導致環境危機。

根據Politico報導，xAI在田納西州曼菲斯西南部設置了35座甲烷燃氣渦輪機，用來驅動xAI巨大的超級電腦，但沒有一座渦輪機配備通常按聯邦法規必須具備的汙染控制，導致一片烏煙瘴氣。在當地人士抗議下，謝爾比郡7月2日核發15座渦輪機使用許可，附帶排放標準規定。但能否落實令人質疑。

暫撇開環保和金權政治問題不談，馬斯克為何需要安裝自己的發電設備，何不直接向電網購電？這凸顯企業資料中心需電孔急的問題，即使企業設法電力自給自足，也會遭遇一些難題。

綜觀這些障礙，AI對美國經濟帶來更大的短期風險，所言不虛。

克魯曼說，此問題並非無解。要求AI產業扛起額外電力成本，合情合理，也不至於終結AI進步。誠如Tech Policy網站所言，許多AI應用採取較小型、更聚焦的模型，執行效果跟目前盛行包山包海的擁腫模型一樣好，而且耗電量少多了。

然而，「科技兄弟們」顯然缺乏動機努力提升AI能源效率，而這些人士對川普2.0擁有巨大的政治影響力。

結果便是：美國消費者吞下電費漲價苦果，企業大型資料中心面臨電力供應不足，導致AI投資熱潮難以為繼，支撐經濟成長的一大支柱傾倒，短期陷入衰退的風險出乎眾人所料。