真要變成美積電？美商務部長批晶片補助白送台積電 不如「這麼做」

美國商務部長盧特尼克接受CNBC訪問時說，在國安考量下，美國必須能在本土製造晶片，不能過度依賴台灣。他還認為，晶片法的補助只是白送給那些很有錢的公司，質疑美國為何要把錢給市值1兆美元的台積電。因此，他證實美國政府尋求入股英特爾，因為既然希望英特爾在美國取得成功，不如換取該公司的股份。

彭博資訊指出，若敲定這項安排，可能為其他晶片製造商達成類似協議奠定基礎。

盧特尼克說：「台灣距離美國9,500英里，離中國只有80英里，這樣99%的先進晶片都集中在台灣，顯然不可行。我們要能在美國自己生產。」他說，這也是美國和日韓協議的一環，要建立足夠的基礎設施與產能，讓美國有能力製造這些晶片，「如果英特爾能夠在美國生產晶片或電晶體，當然是好事，雖然不是絕對必要，但那會是非常有利的局面」。

隨後，主持人追問關於晶片與科學法尚未完全到位的資金，以及外界盛傳這些補助可能被轉換成股權時，盧特尼克說：「是的，在川普看來，美國應該獲得對等的利益，為什麼我們要把大筆資金給一家市值1,000億美元的公司？美國納稅人能得到什麼？川普的答案是：我們應該拿到股權。拜登政府已經承諾的資金會發放，但我們會要求換取股權，讓納稅人獲得回報，而不是單純把錢送出去。」

至於主持人問及政府是否會因持有10%股份而介入公司治理，盧特尼克則否認：「不，別想太多。我們只是把拜登時期的補助，轉換成川普政府下的股權。這不是治理問題。」他舉例，美國鋼鐵併購案中設置的「黃金股」，是為了確保日鐵遵守12項承諾，政府只是確保承諾會兌現，而不是參與經營。