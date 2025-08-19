美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫
美國股市三大指數19日早盤漲跌互見，隨著美國大型零售商開始公布上季財報，美國消費是否穩健已成為關注焦點，英特爾股價勁揚逾11%。
美股標普500指數19日早盤微跌0.11%，報6,442.09點，道瓊工業指數漲156.82點或0.35%至45,068.64點，那斯達克綜合指數跌0.56%；費城半導體指數在平盤附近遊走，漲跌幅不到0.1%。
英特爾股價19日早盤一度大漲11.37%，報26.35美元，原因是軟銀將投資該公司約20億美元，美國政府據傳也考慮取得英特爾股權，台積電ADR跌逾1%。美國房屋修繕巨擘家得寶（Home Depot）第2季財報不如預期，但全年展望維持不變，家得寶股價19日早盤漲逾4%。
沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）和勞氏（ Lowe's）本周稍晚也會公布上季財報，交易員將從中尋找與消費者信心和關稅影響有關的線索。另一方面，全球央行官員本周將齊聚美國懷俄明州傑克森洞，參加美國聯準會（Fed）一年一度的經濟研討會，華爾街正等待Fed主席鮑爾屆時就政策展望提供任何蛛絲馬跡。
由於勞動市場疲弱壓過通膨風險，貨幣市場目前押注Fed 9月將降息，是今年來頭一遭，然後今年底前預計會再降息一次 。
