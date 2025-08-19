快訊

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市三大指數19日早盤漲跌互見，英特爾股價暴漲逾11%。歐新社

美國股市三大指數19日早盤漲跌互見，隨著美國大型零售商開始公布上季財報，美國消費是否穩健已成為關注焦點，英特爾股價勁揚逾11%。

美股標普500指數19日早盤微跌0.11%，報6,442.09點，道瓊工業指數漲156.82點或0.35%至45,068.64點，那斯達克綜合指數跌0.56%；費城半導體指數在平盤附近遊走，漲跌幅不到0.1%。

英特爾股價19日早盤一度大漲11.37%，報26.35美元，原因是軟銀將投資該公司約20億美元，美國政府據傳也考慮取得英特爾股權，台積電ADR跌逾1%。美國房屋修繕巨擘家得寶（Home Depot）第2季財報不如預期，但全年展望維持不變，家得寶股價19日早盤漲逾4%。

沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）和勞氏（ Lowe's）本周稍晚也會公布上季財報，交易員將從中尋找與消費者信心和關稅影響有關的線索。另一方面，全球央行官員本周將齊聚美國懷俄明州傑克森洞，參加美國聯準會（Fed）一年一度的經濟研討會，華爾街正等待Fed主席鮑爾屆時就政策展望提供任何蛛絲馬跡。

由於勞動市場疲弱壓過通膨風險，貨幣市場目前押注Fed 9月將降息，是今年來頭一遭，然後今年底前預計會再降息一次 。

美商務部長批資金流向台積電 希望英特爾在美取得成功

傳輝達銷陸新晶片「B30A」曝光 台指期夜盤黑翻紅

「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

美國財政部長貝森特19日說，美國對陷入麻煩的英特爾的任何投資，都是為了幫助該公司更加穩定，但也表示，政府將不會強迫美國企...

美商務部長批資金流向台積電 稱希望英特爾成功「不能依賴台製晶片」

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時，批評資金流向台積電，「我們希望英特爾在美國取得成功」。

高利率澆熄房市！全球最大房屋修繕零售巨擘 上季財報慘遭「三殺」

全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季重要銷售指標令人失望，獲利及營收也雙雙低於預期。是十多年來首見，...

帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而...

半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

針對外電報導，川普政府正把英特爾取得的晶片法部分或所有補助金，轉為股權，成為最大股東，外資半導體分析師認為，這對英特爾雖...

