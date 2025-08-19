快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國財長貝森特19日表示，政府對英特爾的投資，旨在讓該公司更穩定。路透
美國財長貝森特19日表示，政府對英特爾的投資，旨在讓該公司更穩定。路透

美國財政部長貝森特19日說，美國對陷入麻煩的英特爾的任何投資，都是為了幫助該公司更加穩定，但也表示，政府將不會強迫美國企業購買英特爾晶片。

貝森特上CNBC電視節目被問及美國政府考慮入股英特爾10%的消息時，他說：「我們最不該做的事，就是先入股，才為其招攬生意。入股將是換一種形式的補助，可能也會增加對英特爾的投資，以協助該公司在美國的晶片製造業務更穩定，且沒有討論到試圖強制企業購買來自英特爾（的晶片）。」

貝森特並未就美國入股的規模或時間點，提供任何細節。就在一天前，軟銀集團同意投資英特爾20億美元，後者歷經多年的管理失誤，苦於與對手競爭。

美國 貝森特 英特爾 軟銀集團

延伸閱讀

軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

險當冤大頭？軟銀投資英特爾20億美元 傳還曾討論收購晶圓代工事業

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

相關新聞

「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

美國財政部長貝森特19日說，美國對陷入麻煩的英特爾的任何投資，都是為了幫助該公司更加穩定，但也表示，政府將不會強迫美國企...

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

美國股市三大指數19日早盤漲跌互見，隨著美國大型零售商開始公布上季財報，美國消費是否穩健已成為關注焦點，英特爾股價勁揚逾...

美商務部長批資金流向台積電 稱希望英特爾成功「不能依賴台製晶片」

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時，批評資金流向台積電，「我們希望英特爾在美國取得成功」。

高利率澆熄房市！全球最大房屋修繕零售巨擘 上季財報慘遭「三殺」

全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季重要銷售指標令人失望，獲利及營收也雙雙低於預期。是十多年來首見，...

帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而...

半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

針對外電報導，川普政府正把英特爾取得的晶片法部分或所有補助金，轉為股權，成為最大股東，外資半導體分析師認為，這對英特爾雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。