「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

美國財政部長貝森特19日說，美國對陷入麻煩的英特爾的任何投資，都是為了幫助該公司更加穩定，但也表示，政府將不會強迫美國企業購買英特爾晶片。

貝森特上CNBC電視節目被問及美國政府考慮入股英特爾10%的消息時，他說：「我們最不該做的事，就是先入股，才為其招攬生意。入股將是換一種形式的補助，可能也會增加對英特爾的投資，以協助該公司在美國的晶片製造業務更穩定，且沒有討論到試圖強制企業購買來自英特爾（的晶片）。」

貝森特並未就美國入股的規模或時間點，提供任何細節。就在一天前，軟銀集團同意投資英特爾20億美元，後者歷經多年的管理失誤，苦於與對手競爭。