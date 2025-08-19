高利率澆熄房市！全球最大房屋修繕零售巨擘 上季財報慘遭「三殺」

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國房屋修繕零售商家得寶上季財報不如預期。歐新社
全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季重要銷售指標令人失望，獲利及營收也雙雙低於預期。是十多年來首見，顯示在利率居高不下及通膨不確定性徘徊不去之際，消費者對花大錢採購退避三舍。

家得寶19日公布，8月3日止的2025年度第2季同店銷售成長1%，增幅小於分析師預期；營收比一年前同期成長4.9%至452.8億美元，低於分析師預估的453.6億美元。家得寶上季淨利微減0.2%至45.5億美元，經調整和稀釋後每股盈餘為4.68美元，也不如市場預估的每股4.71美元，這是家得寶2014年5月以來首度獲利與營收都低於預期。

不過，家得寶維持全年展望不變，重申2025年度總營收將成長約2.8%，同店銷售成長1%左右。家得寶財務長麥克菲爾（Richard McPhail）表示，該公司2025年度展望未將美國聯準會（Fed）可能降息納入考量。

隨著美國人為避免融資而延後購買新屋或翻修房屋，家得寶和其他業者銷售過去兩年持續降溫。麥克菲爾說：「在利率居高不下和經濟持續充滿不確定性之際，工程較大計畫持續擱置。客戶透露已擱置計畫，但未直接取消。」

家得寶股價19日在美國股市盤前一度重挫5%，報375美元，隨後收復大多數失土。家得寶股價今年來截至18日收盤小漲1.5%，表現不如標普500指數的上漲近一成。

