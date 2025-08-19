快訊

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

林右昌請辭後人事改革？ 傳親英系徐國勇接任民進黨秘書長

聽新聞
0:00 / 0:00

帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，其價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產，新的供給並非改變價格的因素，買家身分才是。路透
高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，其價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產，新的供給並非改變價格的因素，買家身分才是。路透

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而異動，而非隨著傳統的供需動態起舞。

Business Insider報導，世上幾乎所有已開採的黃金依然存在，如今共有約22萬公噸，多數深鎖在金庫、央行準備，或珠寶盒裡。而黃金每年的開採量，僅使現有庫存增加略高於1%，並受到開採作業和技術方面的限制。

高盛分析師在17日的報告中寫道，「人們無法自行開採石油，但可向他人購買。黃金不會被用掉，而是在易手後重新訂價」。黃金因此和其他大宗商品截然不同，後者適用傳統的供需原則，高價可能抑制需求。

高盛將黃金買家分為兩類：一是「信念型買家」，包含各國央行、指數股票型基金（ETF）和投機客，他們不論價格多寡都會買進；二是「機會型買家」，如印度和中國大陸等新興市場的家庭，他們只在價格對的時候進場。「機會型買家」可在金價下跌時，提供支撐，但帶動金價走勢的是「信念型買家」。

曼哈頓房地產同樣有這兩類買家：一是口袋很深的信念型買家，他們不惜代價都要住在紐約；二是機會型買家，這些人安於住在紐澤西州或布魯克林區、僅在適當價格出現時，才會在曼哈頓買房。

不論黃金市場或曼哈頓房市，價格變動並非出於新供給，而是有了新買家。高盛發現，國際金價每月走勢，有七成是受到信念型買家的交易影響。原則上，信念型買家淨買入100公噸黃金，會推高金價約1.7%。

目前現貨金價約為每英兩3,300美元，高盛預測，金價將在今年底前升至3,700美元，明年年中續漲至4,000美元。

黃金 金價 石油 高盛 房地產

延伸閱讀

高盛看好AI眼鏡商機、市場規模估逾兆元 宏達電股價漲停井噴

三個國際因素 大陸金價節節漲

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

金價飆漲 南達州黑山「淘金熱」復燃 當地原住民擔心悲劇重演

相關新聞

半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

針對外電報導，川普政府正把英特爾取得的晶片法部分或所有補助金，轉為股權，成為最大股東，外資半導體分析師認為，這對英特爾雖...

帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而...

能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

消息傳出，輝達為中國大陸研發新的人工智慧（AI）晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一...

險當冤大頭？軟銀投資英特爾20億美元 傳還曾討論收購晶圓代工事業

在軟銀18日宣布投資英特爾20億美元的前幾周，軟銀創辦人孫正義據傳曾和英特爾執行長陳立武洽談收購後者旗下的晶圓代工事業。

高利率澆熄房市！全球最大房屋修繕零售巨擘 上季財報慘遭「三殺」

全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季重要銷售指標令人失望，獲利及營收也雙雙低於預期。是十多年來首見，...

美烏歐領袖會談…川普發文稱「非常良好」 市場觀望中、亞股互有漲跌

美國總統川普昨天與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」，亞洲股市今天收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。