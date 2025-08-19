帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而異動，而非隨著傳統的供需動態起舞。

Business Insider報導，世上幾乎所有已開採的黃金依然存在，如今共有約22萬公噸，多數深鎖在金庫、央行準備，或珠寶盒裡。而黃金每年的開採量，僅使現有庫存增加略高於1%，並受到開採作業和技術方面的限制。

高盛分析師在17日的報告中寫道，「人們無法自行開採石油，但可向他人購買。黃金不會被用掉，而是在易手後重新訂價」。黃金因此和其他大宗商品截然不同，後者適用傳統的供需原則，高價可能抑制需求。

高盛將黃金買家分為兩類：一是「信念型買家」，包含各國央行、指數股票型基金（ETF）和投機客，他們不論價格多寡都會買進；二是「機會型買家」，如印度和中國大陸等新興市場的家庭，他們只在價格對的時候進場。「機會型買家」可在金價下跌時，提供支撐，但帶動金價走勢的是「信念型買家」。

曼哈頓房地產同樣有這兩類買家：一是口袋很深的信念型買家，他們不惜代價都要住在紐約；二是機會型買家，這些人安於住在紐澤西州或布魯克林區、僅在適當價格出現時，才會在曼哈頓買房。

不論黃金市場或曼哈頓房市，價格變動並非出於新供給，而是有了新買家。高盛發現，國際金價每月走勢，有七成是受到信念型買家的交易影響。原則上，信念型買家淨買入100公噸黃金，會推高金價約1.7%。

目前現貨金價約為每英兩3,300美元，高盛預測，金價將在今年底前升至3,700美元，明年年中續漲至4,000美元。