半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

針對外電報導，川普政府正把英特爾取得的晶片法部分或所有補助金，轉為股權，成為最大股東，外資半導體分析師認為，這對英特爾雖是利多，但也僅止於「續命」，對半導體產業的版圖變化、及台積電（2330）的競爭優勢幾乎毫無影響。

外資半導體分析師指出，川普政府欲透過國家的力量挽救英特爾，並以晶片法補助金折抵股權入股英特爾，加上軟銀投資英特爾20億美元，固然為英特爾創造龐大的現金流，有利於改善財務體質，但短時間內卻無法有效提升競爭力。

外資分析師說，由於晶片或半導體產業，不是一個拿補貼或砸錢下去就可以生產產品的行業，特別是先進製程領域，除了資本密集外，更重要的是需要有周邊關聯產業的配合，才能不斷地持續進步與強化競爭優勢。

如今川普政府打算入股英特爾，企圖藉國家的力量「扶大廈之將傾」，如果只是單純的金流援助，無異「緣木求魚」，對現有半導體產業的版圖變化、及台積電的競爭優勢幾乎毫無影響，對英特爾也僅止於「續命」效果而已。

不過值得關注的是，川普後續是否進一步發動、甚至強迫美國各大IC設計廠援助英特爾？包括實質的金援與低階成熟型製程訂單的轉投，則是需要關注的重點，而此或將對台系其他成熟型製程的晶圓廠造成影響。

以軍工領域為例，全球知名的美國響尾蛇飛彈，其中最關鍵的晶片就是採用聯電（2303）產製的產品。一旦美國玩起「田忌賽馬」的策略，則對台系台積電以外的晶圓廠，或將產生一定的衝擊，後續變化值得密切關注。