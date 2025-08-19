快訊

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

林右昌請辭後人事改革？ 傳親英系徐國勇接任民進黨秘書長

美烏歐領袖會談…川普發文稱「非常良好」 市場觀望中、亞股互有漲跌

中央社／ 香港19日綜合外電報導
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」。歐新社
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」。歐新社

美國總統川普昨天與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」，亞洲股市今天收盤互有漲跌，國際油價走低，投資人持觀望態度。

法新社報導，川普昨天在白宮接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）等歐洲領袖後表示，他於會後致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），這讓各界對達成突破性進展的希望大增。

川普指出：「在會議結束後，我致電總統普亭，並開始安排一場由普亭總統與澤倫斯基總統的會面，地點尚待決定。」

澤倫斯基則指稱，他準備好與普亭進行雙邊會談。這將是俄羅斯入侵烏克蘭近3年半以來，兩人首次面對面會談。

美股主要指數昨天收盤近乎持平後，亞洲與歐洲股市投資人普遍持觀望態度。

日股基準日經225指數今天盤中一度創新高，但隨後翻黑收盤下跌0.4%。

上海股市則是平盤作收，香港、雪梨及首爾股市收跌，新加坡及孟買股市收高。

國際油價昨天走揚後於今天回落，俄羅斯是主要原油產油國，國際油價近幾天走勢震盪。

川普 亞股 普亭 美國 俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基 俄烏戰爭

延伸閱讀

歐美將協調提供烏克蘭安全保障，白宮會議時俄羅斯仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

川普承諾保障烏克蘭安全 北約：重大突破

相關新聞

半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

針對外電報導，川普政府正把英特爾取得的晶片法部分或所有補助金，轉為股權，成為最大股東，外資半導體分析師認為，這對英特爾雖...

帶動走勢靠他們！高盛稱黃金像曼哈頓房產 價格由「兩類買家」決定

高盛指出，黃金雖為大宗商品，但相較於石油，價格走勢更像紐約曼哈頓的房地產。因為黃金不會被消耗，而是持續累積，價格因轉手而...

能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

消息傳出，輝達為中國大陸研發新的人工智慧（AI）晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一...

險當冤大頭？軟銀投資英特爾20億美元 傳還曾討論收購晶圓代工事業

在軟銀18日宣布投資英特爾20億美元的前幾周，軟銀創辦人孫正義據傳曾和英特爾執行長陳立武洽談收購後者旗下的晶圓代工事業。

高利率澆熄房市！全球最大房屋修繕零售巨擘 上季財報慘遭「三殺」

全球最大房屋修繕零售商家得寶（Home Depot）上季重要銷售指標令人失望，獲利及營收也雙雙低於預期。是十多年來首見，...

美烏歐領袖會談…川普發文稱「非常良好」 市場觀望中、亞股互有漲跌

美國總統川普昨天與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」，亞洲股市今天收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。