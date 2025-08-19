美烏歐領袖會談…川普發文稱「非常良好」 市場觀望中、亞股互有漲跌

美國總統川普昨天與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖會談，旨在結束俄烏戰爭，川普會後發文誇讚會談「非常良好」，亞洲股市今天收盤互有漲跌，國際油價走低，投資人持觀望態度。

法新社報導，川普昨天在白宮接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）等歐洲領袖後表示，他於會後致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），這讓各界對達成突破性進展的希望大增。

川普指出：「在會議結束後，我致電總統普亭，並開始安排一場由普亭總統與澤倫斯基總統的會面，地點尚待決定。」

澤倫斯基則指稱，他準備好與普亭進行雙邊會談。這將是俄羅斯入侵烏克蘭近3年半以來，兩人首次面對面會談。

美股主要指數昨天收盤近乎持平後，亞洲與歐洲股市投資人普遍持觀望態度。

日股基準日經225指數今天盤中一度創新高，但隨後翻黑收盤下跌0.4%。

上海股市則是平盤作收，香港、雪梨及首爾股市收跌，新加坡及孟買股市收高。

國際油價昨天走揚後於今天回落，俄羅斯是主要原油產油國，國際油價近幾天走勢震盪。