諾魯與中資簽商業協議恐違反安全條約 澳洲展開調查

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

太平洋島國諾魯與一家中國公司簽署一項利潤豐厚的商業協議。澳洲政府今天表示，目前正在調查諾魯此舉是否違反雙方簽署的安全條約。

法新社報導，諾魯上週宣布與中國鄉村振興與發展公司（China Rural Revitilisation and DevelopmentCorporation）簽署一份價值6.5億美元（約新台幣196億元）的經濟發展協議。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，目前正在調查這份協議是否符合澳洲與諾魯簽署的安全條約。

康洛伊告訴記者：「（澳洲）正與諾魯政府接洽，確認這是否啟動我們條約中的部分條款。這是對我們非常重要的條約，有助於讓我們成為諾魯首選的安全合作夥伴。」

澳洲與諾魯去年12月宣布簽署具里程碑意義的安全條約。

根據這項條約，諾魯在簽署有關海事安全、國防和警務等雙邊協議前，須徵得澳洲同意。若有其他國家希望就其港口、機場或銀行業達成協議，諾魯也必須與澳洲協商。

作為交換，諾魯每年可獲得數千萬美元，以支撐政府預算並加強警力。

諾魯去年突然與台灣斷交，轉而與北京當局建交，令許多太平洋事務觀察人士感到意外。

諾魯外交部長安格明（Lionel Aingimea）上週前往北京，簽署這項商業協議。

根據諾魯政府宣布的消息，中國鄉村振興與發展公司同意投資農業及漁業等關鍵產業。

諾魯人口約1萬2500人，是世界上最小的國家之一，國土面積僅20平方公里。它也被認為是特別容易受氣候變遷影響的國家。

