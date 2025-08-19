險當冤大頭？軟銀投資英特爾20億美元 傳還曾討論收購晶圓代工事業

在軟銀18日宣布投資英特爾20億美元的前幾周，軟銀創辦人孫正義據傳曾和英特爾執行長陳立武洽談收購後者旗下的晶圓代工事業。

英國金融時報（FT）報導，多名知情人士透露，自陳立武3月上台以來，曾和孫正義見面討論一項潛在交易。英特爾的先進晶片製造事業，難以匹敵台灣的台積電，所以試圖要找出解決方案。

雙方的討論內容廣泛，有多種可能性，包含與第三方一同成立合資企業，或類似於18日那樣的少數股權投資。然而，兩名知情人士表示，未來並不排除對英特爾晶圓代工事業進行更大交易。」

軟銀與英特爾均拒絕置評。

美國政府也在探索入股英特爾的可能性。知情人士表示，此舉將有助軟銀更有底氣進一步投資，其中一人說：「沒人想獨自承擔英特爾晶圓廠計畫與技術的風險......唯一的客戶就是英特爾自己。」

知情人士表示，孫正義每兩周就赴美一次，並與美國總統川普建立親近的私人關係。

英特爾的晶圓代工事業，將為川普提供一個維持美國先進晶片產能的途徑，以對抗台積電的主導地位，同時也能讓孫正義在其宏偉的人工智慧（AI）計畫中，補上關鍵的拼圖。

收購英特爾晶圓代工事業，將符合孫正義打造涵蓋機器人、能源、晶圓製造的完整AI基礎設施計畫。

一名知情人士另指出，美國國防部7月決定成為美國稀土生產商MP Materials的最大股東，可能成為軟銀解鎖更多投資的模式。