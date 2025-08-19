快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

傳輝達為陸打造新款AI晶片「B30A」 性能將比H20更強大

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
路透19日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將比目前獲准銷往大陸的特供版高端晶片H20更強大。圖／路透
路透19日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將比目前獲准銷往大陸的特供版高端晶片H20更強大。圖／路透

路透19日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將比目前獲准銷往大陸的特供版高端晶片H20更強大，力拚下個月交付樣品。

美國總統川普上周曾表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在大陸銷售，不過，這引發美國國內擔心會阻礙美國保持在人工智慧領域領先地位的努力。消息人士指出，由於華盛頓方面對給予大陸過多美國AI技術存取權限存在根深蒂固的擔憂，美國監管機構的批准遠未得到保證。

消息人士稱，新晶片暫時被稱為B30A，將採用單晶片設計，其原始算力可能僅為輝達旗艦加速卡B300中更複雜的雙晶片配置的一半。新晶片將具有高頻寬記憶體和輝達的NVLink技術，可實現處理器之間的快速資料傳輸，這些功能也包含在基於該公司較舊的Hopper架構的晶片H20中。

消息人士稱，該晶片的規格尚未完全確定，但輝達希望最早能在下個月向大陸客戶交付樣品進行測試。

輝達在一份聲明中表示，公司會評估各種產品以制定產品路線圖，以便能在政府允許的範圍內做好競爭準備。「我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且僅用於有益的商業用途」。

此前，川普政府還確認1項前所未有的協議，輝達和超微（AMD）將把向大陸銷售部分先進晶片所得收入的15%上繳給美國政府。

不過，輝達晶片目前在陸銷售也因安全隱憂風波面臨官方阻礙。在輝達執行長黃仁勳7月中旬在北京親自宣布，H20晶片已獲美國政府批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦7月31日突然通報已約談輝達，要求就對華銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明資料，輝達則澄清晶片中沒有後門，不過大陸官媒等仍持續表達疑慮。

H20 美國 川普 輝達 晶片

延伸閱讀

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

輝達H20晶片 北京不領情 中企仍瘋搶

AI伺服器網通營收首度超越iPhone在內消費產品 鴻海轉型開花結果

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

相關新聞

蘋果擴大印度產線！iPhone 17全系列首同步出貨 塔塔躍居關鍵供應商

彭博報導，蘋果（Apple）繼續擴大在印度生產的iPhone，目前已有鴻海（2317）在內五座廠投入生產，包括兩座最近啟...

險當冤大頭？軟銀投資英特爾20億美元 傳還曾討論收購晶圓代工事業

在軟銀18日宣布投資英特爾20億美元的前幾周，軟銀創辦人孫正義據傳曾和英特爾執行長陳立武洽談收購後者旗下的晶圓代工事業。

傳輝達為陸打造新款AI晶片「B30A」 性能將比H20更強大

路透19日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，...

擴大印度版圖！OpenAI推最平價ChatGPT方案 月費138元搶客

ChatGPT開發商OpenAI今天在印度推出全新訂閱方案ChatGPT Go，每月收費399盧比（約新台幣138元），...

能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

消息傳出，輝達為中國大陸研發新的人工智慧（AI）晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一...

美經濟轉壞領先指標？開學購物季起跑 當鋪生意大好

開學季將至，美國許多家長迫於現金短絀，為子女買二手球鞋、筆電，有些人甚至趁行情大好時，將閒置抽屜的黃金首飾拿來賣，以至於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。