傳輝達為陸打造新款AI晶片「B30A」 性能將比H20更強大

路透19日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將比目前獲准銷往大陸的特供版高端晶片H20更強大，力拚下個月交付樣品。

美國總統川普上周曾表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在大陸銷售，不過，這引發美國國內擔心會阻礙美國保持在人工智慧領域領先地位的努力。消息人士指出，由於華盛頓方面對給予大陸過多美國AI技術存取權限存在根深蒂固的擔憂，美國監管機構的批准遠未得到保證。

消息人士稱，新晶片暫時被稱為B30A，將採用單晶片設計，其原始算力可能僅為輝達旗艦加速卡B300中更複雜的雙晶片配置的一半。新晶片將具有高頻寬記憶體和輝達的NVLink技術，可實現處理器之間的快速資料傳輸，這些功能也包含在基於該公司較舊的Hopper架構的晶片H20中。

消息人士稱，該晶片的規格尚未完全確定，但輝達希望最早能在下個月向大陸客戶交付樣品進行測試。

輝達在一份聲明中表示，公司會評估各種產品以制定產品路線圖，以便能在政府允許的範圍內做好競爭準備。「我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且僅用於有益的商業用途」。

此前，川普政府還確認1項前所未有的協議，輝達和超微（AMD）將把向大陸銷售部分先進晶片所得收入的15%上繳給美國政府。

不過，輝達晶片目前在陸銷售也因安全隱憂風波面臨官方阻礙。在輝達執行長黃仁勳7月中旬在北京親自宣布，H20晶片已獲美國政府批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦7月31日突然通報已約談輝達，要求就對華銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明資料，輝達則澄清晶片中沒有後門，不過大陸官媒等仍持續表達疑慮。