能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
消息傳出，輝達為中國大陸研製新人工智慧（AI）晶片，效能更勝H20。路透
消息傳出，輝達為中國大陸研發新的人工智慧（AI晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一半，最快下個月送交陸廠測試。

路透報導，兩名知情人士說，輝達正為中國開發新的AI晶片，名稱暫定為B30A，採取最新Blackwell架構，效能更勝當前獲准輸陸的H20晶片；H20採較舊的Hopper架構。

據了解B30A採單晶片設計（single-die design），原始算力可能是輝達旗艦晶片B300的一半；B300則用更先進的雙晶片設計。單晶片設計是指積體電路的主要零件，都在同一矽晶圓上，而非分散在多個晶圓。

另一方面，B30A與H20相同，都有高頻寬記憶，處理器之間具備輝達的資料快速傳輸技術NVLink。據悉新晶片規格尚未完全底定，輝達希望最快9月，送樣給中國客戶測試。

美國總統川普上周表示，輝達更先進晶片有望銷往中國。但消息人士說，華府極為擔憂中方取得過多美國AI科技，相關晶片能否取得美國監管許可，仍在未定之天。

輝達上一年度營收有13%來自中國，中方能取得多少先進AI晶片，是美中貿易緊張的最大衝突點之一。

輝達在聲明中表示：「已對各種產品進行評估，以便作好準備，在政府允許範圍內競爭。」

