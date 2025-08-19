美經濟轉壞領先指標？開學購物季起跑 當鋪生意大好
開學季將至，美國許多家長迫於現金短絀，為子女買二手球鞋、筆電，有些人甚至趁行情大好時，將閒置抽屜的黃金首飾拿來賣，以至於當鋪生意興隆。但分析師表示，這可能是美國經濟轉惡的警訊。
CNN報導，今年美國民眾似乎比往年更早開始採購開學用品，因為擔心關稅推升物價，讓預算窘困的家庭轉向當鋪。
底特律當鋪老闆戈德說：「現在經濟這個樣子，人們明白到美國各地的當鋪，可以省下很多錢。」
上當鋪買齊開學用品 便宜且免關稅
當鋪可讓顧客一站買齊開學所需用品，包括球鞋、筆電、樂器，甚至大學住宿生用的迷你冰箱，而且價格僅新品的五折甚至更便宜。戈德說：「民眾手頭更緊，所以更多人尋求划算的交易。他們錢不夠，但孩子仍需要筆電。」
川普2.0關稅已導致一些重要開學必需品價格上漲。美國的衣鞋絕大多數從中國大陸、越南和柬埔寨進口，這些國家都面臨30%以上的關稅稅率。美國消費者物價指數（CPI）顯示，7月鞋類價格比6月躍漲1.4%，成衣價格也攀升0.1%。
到當鋪購買二手貨，可避免高關稅衝擊。美國當鋪（USA Pawn）指出，店內販售的商品98%都由先前的擁有者提供，自然免關稅。
趁金價創高典當黃金變現
美國人現在不只到當鋪選購物品，還典當大量的黃金。
USA當鋪合夥人傅頓說：「大概過去三周來，生意大增。我覺得他們來店賣出珠寶和金飾變現，好買開學用品。」
急需現金的家庭，會帶斷裂的金飾或只剩一邊的金耳環來賣。傅頓說：「反正閒置在抽屜裡。」據他觀察，這批典當金飾的人潮才剛湧現，逮住金價漲上高峰脫售變現。
美國總統川普1月上任迄今，金價已飆漲約27%，躍上每英兩3,400美元，期間迭創新高，反映關稅不確定性刺激資金遁入安全資產避風頭。
當鋪生意興隆預告經濟不妙
然而，當鋪生意興隆，通常是經濟出問題的徵兆。通常當鋪生意愈好，美國民眾的生活壓力就愈嚴重。
戈德說：「你無法想像此刻經濟變成什麼樣，除非你住在當鋪。當鋪協助這些人活下去，不是收商品借錢給他們，就是商品以比別處低的價格賣給他們。」
戈德說：「事實上，對我客戶而言，美國經濟現況不佳。他們正辛苦度日。我說的不是每周可領薪水支票的人，他們可撐下去。與我們做生意的，很多都不是周周領支票，而是撐過一天算一天。」
一般而言，當鋪的顧客無法取得銀行信用額度或貸款；即使有，也可能負債累累。
