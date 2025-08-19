擴大印度版圖！OpenAI推最平價ChatGPT方案 月費138元搶客

快訊

中央社／ 新德里19日綜合外電報導
ChatGPT開發商OpenAI今天在印度推出全新訂閱方案ChatGPT Go，每月收費399盧比（約新台幣138元），是目前為止最低價的方案，以擴大在印度這個全球第2大市場的版圖。 美聯社
ChatGPT開發商OpenAI今天在印度推出全新訂閱方案ChatGPT Go，每月收費399盧比（約新台幣138元），是目前為止最低價的方案，以擴大在印度這個全球第2大市場的版圖。

路透社報導，全球企業往往會針對價格敏感的印度市場推出較便宜的訂閱方案，瞄準這個全球人口最多、近10億網際網路使用者的國家。

此方案的訂戶每月傳送的訊息及生成圖像的數量，較免費版多了10倍，並能享有更快速的回應時間。若選擇更高階方案，訊息數量上限將進一步提升。

這家獲得微軟（Microsoft）投資的新創公司表示，ChatGPT Go專為希望以更優惠價格體驗ChatGPT進階功能的印度用戶所設計。

目前印度地區最頂級的ChatGPT Pro方案，每月收費1萬9900盧比（約新台幣6872元），ChatGPT Plus中階方案則為每月1999盧比（約新台幣690元）。

今年稍早，ChatGPT執行長阿特曼（Sam Altman）曾與印度資訊科技部長會面，討論打造低成本人工智慧生態系的計畫。

阿特曼近期表示，目前印度是OpenAI僅次於美國的第2大用戶市場，可能不久之後就會成為第1大。

