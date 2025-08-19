日股震盪收低…投資人觀望聯準會政策方向 軟銀股價大跌拖累大盤
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會本週舉行，投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，市場抱持謹慎態度，日本股市今天走勢震盪，終場收低。
軟銀集團（SoftBank Group）在宣布對美國半導體公司英特爾（Intel）進行20億美元投資後股價大跌，拖累整體大盤。
日股基準日經225指數下挫168.02點或0.38%，收43546.29點。
東證股價指數下跌4.33點或0.14%，收3116.63點。
