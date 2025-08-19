快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

日股震盪收低…投資人觀望聯準會政策方向 軟銀股價大跌拖累大盤

中央社／ 東京19日綜合外電報導
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會本週舉行，投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，市場抱持謹慎態度，日本股市今天走勢震盪，終場收低。 示意圖／AI生成
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會本週舉行，投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，市場抱持謹慎態度，日本股市今天走勢震盪，終場收低。 示意圖／AI生成

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會本週舉行，投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，市場抱持謹慎態度，日本股市今天走勢震盪，終場收低。

軟銀集團（SoftBank Group）在宣布對美國半導體公司英特爾（Intel）進行20億美元投資後股價大跌，拖累整體大盤

日股基準日經225指數下挫168.02點或0.38%，收43546.29點。

東證股價指數下跌4.33點或0.14%，收3116.63點。

美國 指數 大盤 日股 央行 軟銀 聯準會

延伸閱讀

投等美債喜迎漲勢 把握領息、價差雙優勢指名這檔ETF

砂石車駛出隧道 撞擊前方大貨車 更前面的小貨車也被波及 3人送醫

北捷紅線車廂突冒煙…民眾竄逃 竟是手機釀禍

等待零售財報及鮑爾演說 股指平盤震盪

相關新聞

日股震盪收低…投資人觀望聯準會政策方向 軟銀股價大跌拖累大盤

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會本週舉行，投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，市場抱持...

蘋果擴大印度產線！iPhone 17全系列首同步出貨 塔塔躍居關鍵供應商

彭博報導，蘋果（Apple）繼續擴大在印度生產的iPhone，目前已有鴻海（2317）在內五座廠投入生產，包括兩座最近啟...

美韓周五峰會前 三星傳考慮擴大注資德州泰勒晶圓廠

在南韓總統李在明22日將和美國總統川普會面前夕，南韓媒體報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒（...

南韓日益轉向單人家庭 國際不動產業者搶攻「獨居」租屋商機

隨著南韓日漸轉向一人獨自居住的「單人家庭」，全球不動產巨擘正積極搶攻當地的「獨居」商機，在精華地段提供小型公寓、以及共享...

高盛：聯準會降息 未必能看到資金狂潮湧入股市

市場普遍預期聯準會將在9月啟動降息，但對於期待「資金狂潮」的投資人，高盛策略師澆了盆冷水。

越南推500億美元基建計畫 力拚今年成長率「保8」

越南19日推出總規模500億美元的基礎建設計畫，將在全國各地啟動約250項基建專案，以刺激經濟成長，確保今年國內生產毛額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。