蘋果擴大印度產線！iPhone 17全系列首同步出貨 塔塔躍居關鍵供應商

彭博報導，蘋果（Apple）繼續擴大在印度生產的iPhone，目前已有鴻海（2317）在內五座廠投入生產，包括兩座最近啟用的新廠。報導說，蘋果提前在印度量產預定下月發表的iPhone 17四款新機，這將是首度高階Pro在內所有新機型一開始就由印度發貨。

蘋果在將大部分供應美國市場的iPhone產能自中國大陸轉往印度後，持續擴大在當地組裝廠的數目，以降低關稅衝擊。

這波擴產涵蓋塔塔集團（Tata Group）在泰米爾納德邦霍蘇爾（Hosur）廠，以及鴻海位於班加羅爾機場附近的生產基地，兩者近日都已投產。知情人士說，這也顯示塔塔在蘋果供應鏈中的角色日益吃重，預計未來兩年塔塔旗下工廠產量將占印度iPhone出貨量的一半。

隨著蘋果調整產能布局，印度出口的iPhone就金額而言也大幅攀升。印度出口的iPhone總額在4月起的四個月便達到75億美元（以出廠價計），如此速度勢必超過上個會計年度全年度出口總額170億美元。

川普政府迄今仍將iPhone在內的電子產品豁免於個別產業的關稅之外，但仍可能逃不過適用於個別國家的關稅。蘋果必須因應川普政府多變的關稅政策，不過從長遠來看，蘋果依然決心將部分產能分散至大陸以外地區。

川普對印度加徵50%關稅，部分原因是懲罰印度採購俄羅斯石油，但 iPhone 迄今仍因豁免而未受波及。

據彭博報導，蘋果也計劃在印度生產預定明年初推出的新款 iPhone 17e，替代今年的 iPhone 16e。而且蘋果已經在討論 iPhone 18 在印度生產計畫，預期未來幾周將展開初步作業。

塔塔集團2023 年底收購緯創的組裝廠，成為唯一的本土 iPhone 組裝廠商。塔塔集團也握有和碩清奈廠的控股權，鴻海在清奈也設有 iPhone 生產基地。