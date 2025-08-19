美韓周五峰會前 三星傳考慮擴大注資德州泰勒晶圓廠

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
韓媒報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒（Taylor）市的晶圓廠園區。美聯社
三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒（Taylor）市的晶圓廠園區。美聯社

南韓總統李在明22日將和美國總統川普會面前夕，南韓媒體報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒（Taylor）市的晶圓廠園區，為李在明助陣，同時也準備因應特斯拉的165億美元晶片訂單、及美國的潛在半導體關稅。

李在明預定22日與川普在白宮會面，他19日在啟程前，與將隨行的南韓財閥領袖開會，涵蓋半導體、造船、汽車、國防、生技及能源等領域，與會者包括三星電子會長李在鎔、樂金集團（LG）會長具光謨、SK會長崔泰源、大韓航空執行長趙源泰等。

南韓中央日報英文版也報導，三星電子正在審視對泰勒晶圓廠的額外投資。該廠初期投資額為440億美元，包含兩座4奈米和2奈米製程的先進晶圓廠、一座研發中心及一座封裝設施，在三星電子未能取得大客戶訂單後，取消價值約70億美元的封裝產線，但韓聯社等媒體報導，三星電子可能調整該計畫，在擴大設備與材料投資的同時，恢復封裝產能。

目前泰勒晶圓廠仍在持續建設，SK證券指出，首間無塵室預定11月完工，附屬設備將在今年底前開始安裝，生產工具則將在明年初運抵。該廠今年的每月產能估算為3萬片晶圓，最終設計產出的每月產能將達到15萬-20萬片。

此時正值美國總統川普警告，未在美國生產的半導體，可能面臨200%-300%的進口關稅，但他也曾說，會豁免已承諾在美國生產的企業。

三星電子則低調回應立即調整泰勒晶圓廠計畫的消息，「泰勒廠依計畫進」，「我們預期將在2026年底前開始量產」。

南韓產業分析師也保守看待三星電子可能擴大注資泰勒晶圓廠的消息，「雖然各界熱議擴大支出，但就算有特斯拉的訂單，近期似乎也不太可能成真」，要先等設計定案（tape-out）完成後，才能有擴大投入資金的合理根據。

