快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

南韓日益轉向單人家庭 國際不動產業者搶攻「獨居」租屋商機

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓日漸轉向一人獨自居住的「單人家庭」，全球不動產巨擘正積極搶攻當地的「獨居」商機。路透
南韓日漸轉向一人獨自居住的「單人家庭」，全球不動產巨擘正積極搶攻當地的「獨居」商機。路透

隨著南韓日漸轉向一人獨自居住的「單人家庭」，全球不動產巨擘正積極搶攻當地的「獨居」商機，在精華地段提供小型公寓、以及共享的廚房、健身房和共同工作空間等公共設施。

南韓單人家庭愈來愈普遍，獨居人口已超過1,000萬人，這種人口結構變遷正在重塑社會規範，並且帶動對專業化管理租屋的需求。去年底南韓全國單人家庭共990萬戶，占所有家庭的41.5%，其次是兩人家庭的24.5%。

韓國經濟日報報導，澳洲租賃資產管理業者龍頭The Living公司，8月稍早在首爾麻谷開設南韓辦公室，負責投資、設計及營運業務，美國Greystar不動產合夥公司7月已啟動南韓業務。

知情人士透露，The Living和Greystar都準備在南韓進行數十年之久的投資，初期將鎖定學生租屋、及為18-40歲民眾設計的城市小型公寓市場，之後再擴展到銀髮族住宅，希望利用首爾和其他主要城市單人家庭快速成長的趨勢，提供位於精華地段的小型公寓，以及共享的廚房、健身房和共同工作空間等公共設施。

加拿大退休金計畫投資局（CPPIB）1月與南韓不動產開發商MGRV共組5,000億韓元的合資公司，以興建租賃住宅。摩根士丹利去年11月也與SK D&D共組合資企業，投資南韓住宅房產。美國私募股權業者KKR、ICG及Hines 也都已直接或間接承諾投資南韓租賃住宅。

全球專業公司進軍南韓，象徵當地向來由「興建後出售」（Build-to-sell, BTS）開發模式主導的房市，轉向「興建後出租」（Build-to-rent, BTR）模式。

南韓開發商傳統都依賴專案融資，將公寓出售給個別買家後離場，「興建後出租」則是經營者保留所有權，並從租客賺取長期收益，在南韓始終很少見，因為需要雄厚資金和深厚的營運專業知識。

產業觀察家表示，相較於過去的交易，Greystar和The Living正推動全面在地化營運，運用全球租賃專業，包辦從選址到管理等所有事宜。

但分析師也警告，南韓嚴格的租屋規定可能會阻礙成長。南韓的全租房（jeonse）保護法規定，租約每兩年續約的租金漲幅不能超過5%，可能限制營運商的彈性。一位國際房產基金的高層透露，正探索以服務型住宅等替代模式，規避法規限制。

南韓 公寓 健身房

延伸閱讀

南韓核能發電 飆速成長

外資買亞股押寶南韓 上周買超5.9億美元最多

1小時內 2客機從香港飛南韓接連故障 安全折返

中市府攜6大觀光產業代表訪南韓 搶攻海外旅遊市場

相關新聞

今年鮑爾傑克森洞年會演說的股債影響 可能「一反常態」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森動全球央行年會發表演說，市場將緊盯任何決策前景的蛛絲馬跡，從而調整投資決策。...

美韓周五峰會前 三星傳考慮擴大注資德州泰勒晶圓廠

在南韓總統李在明22日將和美國總統川普會面前夕，南韓媒體報導，三星電子可能擴大注資10兆韓元（約75億美元）於德州泰勒（...

南韓日益轉向單人家庭 國際不動產業者搶攻「獨居」租屋商機

隨著南韓日漸轉向一人獨自居住的「單人家庭」，全球不動產巨擘正積極搶攻當地的「獨居」商機，在精華地段提供小型公寓、以及共享...

高盛：聯準會降息 未必能看到資金狂潮湧入股市

市場普遍預期聯準會將在9月啟動降息，但對於期待「資金狂潮」的投資人，高盛策略師澆了盆冷水。

越南推500億美元基建計畫 力拚今年成長率「保8」

越南19日推出總規模500億美元的基礎建設計畫，將在全國各地啟動約250項基建專案，以刺激經濟成長，確保今年國內生產毛額...

小心這支飆股！放空高手指Palantir合理價僅40美元：恐暴跌近80%

知名放空機構香櫞研究（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）周一再次批評，2025年A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。