高盛：聯準會降息 未必能看到資金狂潮湧入股市

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團策略師表示，聯準會9月降息也未必能啟動「資金狂潮」湧入美股。路透
高盛集團策略師表示，聯準會9月降息也未必能啟動「資金狂潮」湧入美股。路透

市場普遍預期聯準會將在9月啟動降息，但對於期待「資金狂潮」的投資人，高盛策略師澆了盆冷水。

投資人正緊盯聯準會主席鮑爾周五要在傑克森洞央行年會發表的演說，希望尋找9月降息的明確訊號。

高盛集團避險基金策略主管帕斯夸里洛（Tony Pasquariello）指出，當前貨幣市場基金的龐大現金儲備，未必會如預期般大舉轉入股市。

美國投資公司協會（ICI）的數據顯示，美國貨幣市場基金的規模上周達到7.186兆美元，接近歷史高點。但他分析，美國家庭部門持有大約20兆美元流動資產，僅占總金融資產的15%，與長期均值相符，「並不代表有異常大筆的閒置基金準備湧入股市」。 

他還強調，聯準會歷來的降息周期中，貨幣市場基金並未明顯出現大規模外流，甚至在2008年金融危機後超低利率環境下還持續擴張。

所以，即使降息，股市不見得出現資金狂潮，「資金牆」並非推升股市的可靠動能。他補充說，這對市場並非利空，只不過是資金水位難以作為預測股市走勢的準確指標。

儘管較上周高點回落，CME FedWatch工具顯示，交易員仍預估聯準會9月降息1碼的機率達83.2%。

貨幣 美國 聯準會

