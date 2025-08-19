越南推500億美元基建計畫 力拚今年成長率「保8」

越南19日推出總規模500億美元的基礎建設計畫，將在全國各地啟動約250項基建專案，以刺激經濟成長，確保今年國內生產毛額（GDP）成長率達到8.3%-8.5%的目標。

越南政府官網發布聲明表示，政府正資助129項計畫，涵蓋都會開發與運輸等領域，總投資額約478兆越南盾（187億美元），另以其他資源支應投資121項專案，總額約313億美元，資金來源包括民間企業與外國直接投資（FDI）等，總投資額相當於GDP的10%。

新建設計畫包括在湄公河三角洲興建瀝廟二橋、打造3,000公里長的全新高速公路與新的隆城機場、建設西貢河畔國際金融中心，以及國營的越南軍用電信集團（Viettel）打造研發中心、Vingroup在河內開發國家展覽與會議中心等。

越南營建部預估，這些計畫將為今年GDP貢獻18%，未來幾年將貢獻超過20%。

這些投資也象徵越南有意推動經濟的結構轉型。越南經濟向來大幅仰賴出口與FDI，易受外部震撼衝擊，這項新策略意在以透過大規模基建計畫提振內需，降低外貿風險。越南政府正與美國敲定20%關稅協議的細節。