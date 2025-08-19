今年鮑爾傑克森洞年會演說的股債影響 可能「一反常態」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森動全球央行年會發表演說，市場將緊盯任何決策前景的蛛絲馬跡，從而調整投資決策。策略師警告，這場盛會過去向來是股市利多，今年未必如此，美元和美債殖利率則預料將走升，原因在於今年傑克森洞年會的整體風險平衡偏鷹，鮑爾也預料「不會把話說死」。

鮑爾預定美東時間22日上午10時（台灣時間22日晚間10時）發表演說，為他最後一次以主席身分在傑克遜洞年會演講，因為他的主席任期將在明年5月屆滿。此時也正值Fed在經歷近代史的最動盪時期，美國總統川普一再批評鮑威爾，並已開始挑選接任鮑爾的人選、並安插自己人馬進入理事會，許多觀察家認為，這是對Fed獨立性的嚴重威脅。

儘管市場聚焦未來的利率路徑，但可能只占鮑爾傑克遜洞演說的一小部分，也讓這個向來是股市利多的年度盛事，今年對股市的影響增添不確定性。Bespoke投資集團指出，從2009年來，標普500指數在傑克森洞年會的一周都會上漲，漲幅中位數為0.8%，美債也通常會走高。

今年投資人似乎正準備因應更多股債波動，因為在白宮加強施壓9月降息之際，Fed決策官員對於是否該從9月開始降息，意見愈來愈分歧。Columbia Threadneed投資公司利率策略師艾爾－胡塞尼（Ed Al-Hussainy）指出，Fed「策略討論的一部分是，是早點開始、慢慢行動，還是晚點開始、但行動更激進」。

市場對鮑爾談話的期待也在降溫。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預估9月降息機率為83.6%，低於一周前的85.9%。瑞銀證券首席美國經濟學家平格爾預期，雖然鮑爾整體會暗示將在9月降息，但也會強調高度取決於經濟數據，「我認為他不會把話說死」。

文藝復興總體公司（Renaissance Macro）經濟研究部門主管杜塔表示，他的總體經濟模型展現出Fed應該降息的強烈論據，但鮑爾在表示利率應該調降時，也可能必須坦承勞動市場正在減弱，雖然投資人已從數據感受到這點，但親耳聽到鮑爾對就業市場的憂慮，仍可能造成衝擊，「對股市投資人來說，在傑克森洞（年會）前先拋出一些籌碼，可能是明智之舉」。

Evercore ISI首席股票與量化策略師埃曼紐（Julian Emanuel）認為，鮑爾可能只會間接暗示9月降息，同時強調降息2碼並非選項，10月與12月降息的前景則要看數據。

此外，投資人本周也將聽到許多Fed決策官員的談話，鷹派評論可能支撐美元與美債殖利率。今年有投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施米德與芝加哥聯準銀行總裁古斯比都已發表鷹派言論，古斯比尤其擔心服務業通膨是通膨難以回落到2%目標的跡象。

扣除住房成本後的核心服務業通膨率7月升幅為1月來最大，暗示在關稅和貨物之外，仍有潛在的成本壓力。彭博資訊也指出，7月失業率為4.2%，與去年7月相同，6月核心個人消費支出（PCE）平減指數年升2.8%，高於一年前的2.6%，今年傑克森洞年會的整體風險平衡傾向美元挺升。