小心這支飆股！放空高手指Palantir合理價僅40美元：恐暴跌近80%

知名放空機構香櫞研究（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）周一再次批評，2025年AI題材大贏家Palantir Technologies「與基本面脫節」。如果依AI產業龍頭OpenAI的估值標準衡量，Palantir的合理股價連40美元都不到。這意味Palantir當前股價有高達77%的下跌空間。

上周三，雷夫特才在福斯商業新聞中指出，Palantir被過度炒作。該股今年來累計上漲超過130%，成為標普500指數表現最亮眼的成分股。然而本益比588令人咋舌，遠比輝達（Nvidia）的58高出10倍多。

雷夫特引用OpenAI最新估值說明：OpenAI預估2026年營收294億美元，估值因即將在二級市場出售60億美元股權而達到5,000億美元，也就是銷售額的17倍；而Palantir明年營收預估僅56億美元，如果以17倍來計算估值，合理股價應落在40美元左右。

他說，連40美元都算客氣，要是「Palantir獲得與OpenAI相同的營收倍數，會非常幸運」，因為兩者無法相提並論。Palantir政府合約帶來的營收會有很大的波動，難以像OpenAI的訂閱模式能快速規模化，而且市場競爭者包括軟體巨擘微軟與Databricks等公司。

雷夫特承認，Palantir短期可能持續上漲，但若回歸基本面，股價恐面臨漫長跌勢。該股周一下跌1.77%，以174.03美元作收。