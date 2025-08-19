快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

小心這支飆股！放空高手指Palantir合理價僅40美元：恐暴跌近80%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
放空高手香櫞研究創辦人雷夫特批評Palantir股價偏離基本面，合理價位僅約40美元。路透
放空高手香櫞研究創辦人雷夫特批評Palantir股價偏離基本面，合理價位僅約40美元。路透

知名放空機構香櫞研究（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）周一再次批評，2025年AI題材大贏家Palantir Technologies「與基本面脫節」。如果依AI產業龍頭OpenAI的估值標準衡量，Palantir的合理股價連40美元都不到。這意味Palantir當前股價有高達77%的下跌空間。

上周三，雷夫特才在福斯商業新聞中指出，Palantir被過度炒作。該股今年來累計上漲超過130%，成為標普500指數表現最亮眼的成分股。然而本益比588令人咋舌，遠比輝達（Nvidia）的58高出10倍多。

雷夫特引用OpenAI最新估值說明：OpenAI預估2026年營收294億美元，估值因即將在二級市場出售60億美元股權而達到5,000億美元，也就是銷售額的17倍；而Palantir明年營收預估僅56億美元，如果以17倍來計算估值，合理股價應落在40美元左右。

他說，連40美元都算客氣，要是「Palantir獲得與OpenAI相同的營收倍數，會非常幸運」，因為兩者無法相提並論。Palantir政府合約帶來的營收會有很大的波動，難以像OpenAI的訂閱模式能快速規模化，而且市場競爭者包括軟體巨擘微軟與Databricks等公司。

雷夫特承認，Palantir短期可能持續上漲，但若回歸基本面，股價恐面臨漫長跌勢。該股周一下跌1.77%，以174.03美元作收。

OpenAI 規模 放空 指數 營收

延伸閱讀

輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達晶片喊漲 動搖大陸版圖 催動本土替代品需求

OpenAI最新模型GPT-5發布 傳DeepSeek將推R2

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

相關新聞

奧特曼警告美國低估中國AI進展 OpenAI釋出開放權重模型因應競爭

OpenAI執行長奧特曼警告，美國可能低估了中國大陸在人工智慧（AI）領域進展的複雜性和嚴重性，光靠出口管制恐怕不是可靠...

小心這支飆股！放空高手指Palantir合理價僅40美元：恐暴跌近80%

知名放空機構香櫞研究（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）周一再次批評，2025年A...

Arm傳延攬亞馬遜AI晶片總監 加速自製晶片布局

路透引述知情人士報導，安謀（Arm）延攬亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno，將強化發展自...

分析師：NVIDIA多頭行情更強勁 上修目標價

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）預定下周公布財報，在最新成績單發表之前，摩根士丹利、Cantor Fitzg...

軟銀將投資英特爾20億美元！每股23美元買普通股 英特爾盤後大漲5%

在川普政府考慮入股英特爾（Intel）之際，軟銀（SoftBank）周一宣布，將斥資20億美元入股這家陷入困境的美國晶片大廠...

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

彭博新聞周一（18日）報導，根據一位白宮官員及其他知情人士透露，川普政府正在討論收購英特爾（Intel）約 10%的股份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。